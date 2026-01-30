विज्ञापन

JPSC Recruitment 2025: झारखंड में अफसर बनने का सुनहरा मौका, DSP और डिप्टी कलेक्टर समेत 103 पदों पर निकली भर्ती

JPSC ने DSP और डिप्टी कलेक्टर समेत 103 पदों पर भर्ती निकाली है. 31 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। जानें योग्यता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी.

अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो तारीखें नोट कर लें.

JPSC Civil Services Notification 2026 : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने 'संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2025' का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार कुल 103 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं, जिनमें DSP और डिप्टी कलेक्टर जैसे पावरफुल पद शामिल हैं.अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो तारीखें नोट कर लें.

JPSC Civil Services Notification 2026 : कब से और कैसे करें अप्लाई?

 ऑनलाइन फॉर्म भरने का सिलसिला 31 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 14 फरवरी 2026 की शाम 5 बजे तक चलेगा. फीस जमा करने के लिए आपको दो दिन का एक्स्ट्रा समय मिलेगा, यानी आप 16 फरवरी तक पेमेंट कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आपको JPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाना होगा.

JPSC Civil Services Notification 2026 : किन पदों पर कितनी वैकेंसी?

इस भर्ती के जरिए कुल 103 सीटें भरी जाएंगी. सबसे ज्यादा डिमांड वाले पदों की बात करें तो:

पुलिस उपाधीक्षक (DSP): 42 पद

उप समाहर्ता (डिप्टी कलेक्टर): 28 पद

सहायक नगर आयुक्त: 10 पद

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी: 10 पद इसके अलावा प्रोबेशन ऑफिसर, जेल अधीक्षक और सहायक निबंधक जैसे पदों पर भी नियुक्तियां होंगी.

JPSC Civil Services Notification 2026 : कौन कर सकता है आवेदन? 

पढ़ाई

किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएशन (डिग्री) पास होना जरूरी है. 

आयु सीमा

उम्र की गिनती 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी. सामान्य और EWS वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 35 साल है. पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल, महिलाओं के लिए 38 साल और SC/ST वर्ग के लिए 40 साल तय की गई है. दिव्यांगों को 10 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी.

सिलेक्शन का क्या है प्रोसेस?

झारखंड का अफसर बनने के लिए आपको तीन सीढ़ियां चढ़नी होंगी

प्रीलिम्स (Prelims)

यह पहली परीक्षा होगी, जो 8 मार्च 2026 को होने की उम्मीद है.

मेंस (Mains)

इसमें पास होने वाले छात्र मुख्य परीक्षा देंगे, जो 2 से 4 मई के बीच हो सकती है. मेंस में हिंदी-इंग्लिश का एक क्वालिफाइंग पेपर होगा और बाकी 950 अंकों के 5 पेपर होंगे.

इंटरव्यू

सबसे आखिर में 100 नंबर का इंटरव्यू होगा. फाइनल मेरिट मेंस और इंटरव्यू के नंबरों को जोड़कर बनेगी.

JPSC Civil Services Notification 2026 : शारीरिक योग्यता (सिर्फ DSP और पुलिस पदों के लिए)

सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए लंबाई कम से कम 165 सेमी और महिलाओं के लिए 155 सेमी होनी चाहिए. SC/ST वर्ग को इसमें थोड़ी छूट दी गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

