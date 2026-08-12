9 to 5 की नौकरी छोड़ IIT-Harvard ग्रेजुएट ने चुनी आजादी, बोलीं- 'महीने की सैलरी के बिना भी मिल रहा सुकून'

Viral News: IIT और हार्वर्ड से पढ़ीं चार्मी कपूर (Charmie Kapoor) ने करियर के शिखर पर पहुंचकर अपनी 10 साल पुरानी 9-to-5 की नौकरी छोड़ दी है. माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft), रेजरपे (Razorpay), अनएकेडमी (Unacademy) और डंजो (Dunzo) जैसी दिग्गज कंपनियों में काम कर चुकीं चार्मी के इस फैसले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है.
सैलरी का मोह छूटा, तो मिली आजादी
चार्मी ने 'X' पर अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि हर महीने बैंक अकाउंट में सैलरी आने का जो एक तय सुकून था, उसे छोड़ना आसान नहीं था. लेकिन नौकरी छोड़ते ही जो टाइम-टेबल से आजादी मिली, वह बेहद शानदार है. अब उनके पास कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है और वह अपनी मर्जी से दिन बिताती हैं.
✍️ Thoughts on leaving a 9-5 job as someone who always found a lot of meaning in work.— Charmie Kapoor (@charmiekapoor) August 11, 2026
It's been a few months since I left my full-time job. I've worked for about a decade, had the savings and privilege, so told myself that was reason enough.
Last time I took a few months off,…
बिना नौकरी के अब क्या कर रही हैं?
9 से 5 के रूटीन से बाहर निकलकर चार्मी ने उन चीजों को समय दिया जो वह हमेशा से करना चाहती थीं. पेंडिंग पड़े पर्सनल प्रोजेक्ट्स को पूरा किया. स्टार्टअप फाउंडर दोस्तों की डिजाइनिंग में मदद की. रोज वर्कआउट और दोपहर 2 बजे स्विमिंग करना शुरू किया. शहर में एक छोटा सा मैंगो टोस्ट डिलीवरी वेंचर चलाया. उनका कहना है कि जब आप जॉब में होते हैं, तो मीटिंग्स और ऑफिस आने-जाने में कितना समय बर्बाद होता है, इसका अंदाजा ही नहीं लगता.
बड़े स्टार्टअप का ऑफर भी ठुकराया
उनकी इस आजादी का इम्तिहान तब हुआ, जब दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक ने उन्हें एक परफेक्ट रोल ऑफर किया. कुछ साल पहले वह इस नौकरी को लपक लेतीं, लेकिन इस बार उन्होंने मना कर दिया. चार्मी ने बताया कि उन्हें किसी कंपनी के स्ट्रक्चर में बंधने के बजाय अपनी शर्तों पर चीजें बनाने में ज्यादा शांति मिल रही है. वह अब दोपहर में तैरने जाती हैं, दोस्तों के साथ नाश्ते पर लंबी बातें करती हैं और शाम 5 बजे पिकलबॉल खेलने निकल जाती हैं. चार्मी के मुताबिक, वह अब भविष्य की चिंता छोड़कर सिर्फ वर्तमान का आनंद ले रही हैं.
इंस्टाग्राम पर बनाती हैं वीडियोज
चार्मी कपूर आजकल इंस्टाग्राम पर लोगों को डिजाइनर जर्नी शुरू करने से रिलेटेड एडवाइस भी देती हैं. उन्होंने thoughtfully_designed के नाम से अपना अकाउंट बनाया हुआ है. उनके पेज पर करीब 47 हजार फॉलोअर्स हैं, लेकिन वीडियो पर व्यूज मिलियन्स में चले जाते हैं. चार्मी कहती हैं फुल-टाइम नौकरी छोड़े हुए कुछ महीने हो गए हैं. मेरे पास बचत और सुविधाएं थीं, इसलिए मैंने खुद से कहा कि इतना ही काफी है.
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