ड्राइविंग सीखते समय तालाब में गिरी कार, कोलकाता में 42 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत

कोलकाता में ड्राइविंग का अभ्यास कर रही एक 42 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा बुधवार को शहर के केस्टोपुर इलाके के प्रफुल्ल कानन (वेस्ट) क्षेत्र में हुआ. महिला अपनी कार चलाने का अभ्यास कर रही थीं, तभी वाहन अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और पास के एक तालाब में जा गिरा.

बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद निकली थीं कार लेकर

स्थानीय लोगों के अनुसार सुमित्रा दास सुबह अपनी बेटी को स्कूटर से स्कूल छोड़कर घर लौटी थीं. घर पहुंचने के बाद उन्होंने स्कूटर खड़ा किया और हाल ही में खरीदी गई अपनी हुंडई ईऑन कार को गैराज से बाहर निकाला. वह ड्राइविंग का अभ्यास करने निकली थीं, लेकिन कुछ ही देर बाद यह दुखद हादसा हो गया.

तालाब में डूब गई पूरी कार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज रफ्तार में सीधे तालाब की ओर बढ़ी और कुछ ही क्षणों में पानी के बीच जाकर डूब गई. वाहन पूरी तरह पानी में समा गया. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी. सूचना मिलने पर दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया.

एक घंटे बाद निकाली गई कार

करीब एक घंटे से अधिक समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कार को तालाब से बाहर निकाला गया. जब वाहन को पानी से निकाला गया तो सुमित्रा दास का शव कार के अंदर मिला. पुलिस के अनुसार उनका चेहरा कार के पिछले हिस्से की ओर था जबकि पैर स्टीयरिंग के पास थे. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार डूबने के दौरान उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सकीं.

ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की कर रही थीं तैयारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुमित्रा दास का ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट 22 अगस्त को होने वाला था. इसके लिए वह नियमित रूप से कार चलाने का अभ्यास कर रही थीं. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि अनुभव की कमी के कारण उन्होंने ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे कार अचानक तेज गति से आगे बढ़ी और तालाब में जा गिरी.

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे के बाद महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई. इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

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