ग्लोबल वॉर्मिंग पर संवेदना नहीं, सॉल्यूशन दे रहे, रिफॉर्म को लेकर भारत प्रतिबद्ध : सिंगापुर में PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर बुधवार से सिंगापुर के दौरे पर हैं. गुरुवार को पीएम मोदी ने भारत और सिंगापुर के बीच हुए समझौतों की जानकारी दी. पीएम मोदी ने इस दौरान सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की. पीएम मोदी ने कहा, "ग्लोबल वॉर्मिंग को कंट्रोल करने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की. पीएम ने कहा, "ग्लोबल वॉर्मिंग पर हम संवेदना नहीं दे रहे, बल्कि सॉल्यूशन दे रहे. रिफॉर्म को लेकर भारत प्रतिबद्ध है."

पीएम ने कहा, "ऊर्जा से जुड़े हुए ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां ग्रीन जॉब्स की पूरी संभावना है. हमने पूरी दुनिया को एक वादा किया है. हम ग्लोबल वार्मिंग को एक चुनौती मानते हैं. हम सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त कर अटकने वाले लोग नहीं हैं, हम समाधान देने वाले लोग हैं.

भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अहम समझौते किए हैं. इसके मुताबिक, देश सेमीकंडक्टर, कलस्टर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे.

