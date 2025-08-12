विज्ञापन
विशेष लिंक

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव में छिड़ी 'X' पर जंग, जानें किस बात पर हो रहा वार-पलटवार

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिस पर सपा नेता शिवपाल यादव ने भी कड़ा जवाब दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव में छिड़ी 'X' पर जंग, जानें किस बात पर हो रहा वार-पलटवार
  • यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर सैफ़ई परिवार को गुंडे, माफिया और दंगाई बताया
  • केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट में सैफ़ई परिवार पर जमीन पर कब्जा करने और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया
  • सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने केशव प्रसाद मौर्य की इस पोस्ट पर तीखा पलटवार करते हुए बीजेपी को घेरा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सोशल मीडिया पोस्ट पर घमासान मच गया है. दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज सुबह अपनी एक एक्स पर लिखा कि गुंडे, माफिया और दंगाई - सबके सब सैफ़ई परिवार के भाई. जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर की, वैसे ही इस पर चर्चा होने लगी. यूपी डिप्टी सीएम की ये सोशल मीडिया पोस्ट देखकर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी पलटवार किया है.

डिप्टी सीएम की पोस्ट पर शिवपाल का पलटवार

केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि केशव जी, गुंडे, माफ़िया और दंगाई कौन हैं, यह यूपी की जनता भली-भांति जानती है. बुलडोज़र से कानून का गला घोंटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने वाले, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के ‘भाई' हैं. सैफ़ई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां और विश्वविद्यालय दिए…आपके ‘परिवार' ने क्या दिया? नफ़रत, महंगाई और जंगलराज!

Latest and Breaking News on NDTV

मकबरे पर हंगामे को लेकर आमने-समाने सपा-बीजेपी

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित एक मकबरे पर सोमवार को हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया और धार्मिक नारेबाजी की. हंगामा करने वालों का दावा था कि कई सदी पुराना नवाब अबू समद का मकबरा जहां स्थित है, वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था. पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं समेत 10 नामजद लोगों समेत 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

अखिलेश यादव ने मकबरे में हंगामे पर सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की कोशिश की है. उन्होंने मीडिया को बयान देने के बाद 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''फतेहपुर में घटी घटना, तेजी से खत्म होती भाजपा की निशानी है. जब-जब भाजपा और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है, तब-तब सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जाती है. जनता अब इस भाजपाई चाल को समझ गयी है. अब ऐसी करतूतों में जनता न तो अटकेगी और न ही इन घटनाओं से भटकेगी.'' यादव ने कहा, ''देखना ये है कि इस घटना के दोषियों की शिनाख़्त लखनऊ के ड्रोन करेंगे या दिल्लीवालों के ड्रोन. सामाजिक एकता ज़िंदाबाद!''

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा

उधर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर राजनीतिक 'रोटियां' सेंकने से बचने की अपील की है. पाठक ने एक बयान में कहा कि सरकार ने फतेहपुर की घटना को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा, ''दोनों पक्षों को तथ्यों से अवगत कराकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है. साथ ही 10 थानों की पुलिस, पीएसी और प्रशासन की टीमों की तैनाती करके शांति और एकता सुनिश्चित की गई है.'' उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा कभी भी नफरत फैलाने की राजनीति नहीं करती और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की दृष्टि ‘‘किसी का तुष्टिकरण नहीं, सबका संतोष'' है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Keshav Prasad Maurya X Post Row, Shivpal Yadav On Keshav Prasad Maurya, SP Vs BJP
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com