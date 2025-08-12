डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव में छिड़ी 'X' पर जंग, जानें किस बात पर हो रहा वार-पलटवार

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सोशल मीडिया पोस्ट पर घमासान मच गया है. दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज सुबह अपनी एक एक्स पर लिखा कि गुंडे, माफिया और दंगाई - सबके सब सैफ़ई परिवार के भाई. जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर की, वैसे ही इस पर चर्चा होने लगी. यूपी डिप्टी सीएम की ये सोशल मीडिया पोस्ट देखकर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी पलटवार किया है.

गुंडे, माफिया और दंगाई - सबके सब सैफ़ई परिवार के भाई। — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) August 12, 2025

डिप्टी सीएम की पोस्ट पर शिवपाल का पलटवार

केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि केशव जी, गुंडे, माफ़िया और दंगाई कौन हैं, यह यूपी की जनता भली-भांति जानती है. बुलडोज़र से कानून का गला घोंटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने वाले, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के ‘भाई' हैं. सैफ़ई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां और विश्वविद्यालय दिए…आपके ‘परिवार' ने क्या दिया? नफ़रत, महंगाई और जंगलराज!

मकबरे पर हंगामे को लेकर आमने-समाने सपा-बीजेपी

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित एक मकबरे पर सोमवार को हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया और धार्मिक नारेबाजी की. हंगामा करने वालों का दावा था कि कई सदी पुराना नवाब अबू समद का मकबरा जहां स्थित है, वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था. पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं समेत 10 नामजद लोगों समेत 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

अखिलेश यादव ने मकबरे में हंगामे पर सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की कोशिश की है. उन्होंने मीडिया को बयान देने के बाद 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''फतेहपुर में घटी घटना, तेजी से खत्म होती भाजपा की निशानी है. जब-जब भाजपा और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है, तब-तब सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जाती है. जनता अब इस भाजपाई चाल को समझ गयी है. अब ऐसी करतूतों में जनता न तो अटकेगी और न ही इन घटनाओं से भटकेगी.'' यादव ने कहा, ''देखना ये है कि इस घटना के दोषियों की शिनाख़्त लखनऊ के ड्रोन करेंगे या दिल्लीवालों के ड्रोन. सामाजिक एकता ज़िंदाबाद!''

फतेहपुर में घटी घटना, तेज़ी से ख़त्म होती भाजपा की निशानी है।



जब-जब भाजपा और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है, तब-तब सौहार्द बिगाड़ने की साज़िश की जाती है। जनता अब इस भाजपाई चाल को समझ गयी है। अब ऐसी करतूतों में जनता न तो अटकेगी और न ही इन घटनाओं से भटकेगी।



देखना ये है कि… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 11, 2025

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा

उधर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर राजनीतिक 'रोटियां' सेंकने से बचने की अपील की है. पाठक ने एक बयान में कहा कि सरकार ने फतेहपुर की घटना को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा, ''दोनों पक्षों को तथ्यों से अवगत कराकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है. साथ ही 10 थानों की पुलिस, पीएसी और प्रशासन की टीमों की तैनाती करके शांति और एकता सुनिश्चित की गई है.'' उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा कभी भी नफरत फैलाने की राजनीति नहीं करती और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की दृष्टि ‘‘किसी का तुष्टिकरण नहीं, सबका संतोष'' है.