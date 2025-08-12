विज्ञापन
मुलायम की सरकार नहीं, जो गोली चलवा देंगे... BJP जिलाध्यक्ष ने फतेहपुर SP को क्यों दी सीधी चुनौती

मुखलाल पाल ने ही जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर 11 अगस्त को मकबरे में पूजा करने की घोषणा की थी और इन्हीं के आवाहन पर फतेहपुर में हिंदूवादी संगठनों के लोगों की भारी भीड़ यहां इकट्ठी हुई थी.

  • फतेहपुर पुलिस के अनुसार इस मामले में कोई आरोपी नहीं हैं और मुखलाल पाल का नाम एफआईआर में शामिल नहीं है
  • मुखलाल पाल ने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर 11 अगस्त को पूजा करने का आवाहन किया था, जिसके बाद भीड़ जमा हुई
  • बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने एसपी अनूप सिंह से कहा कि यह मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं जो गोली चलवा देंगे
फतेहपुर:

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर का विवाद बढ़ता जा रहा है. अब इसमें सियासत भी तेज हो गई है. इस मामले को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एसपी को हड़काते दिख रहे हैं. वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि ये मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है, जो गोली चलवा देंगे. दरअसल, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सोमवार को एक मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताते हुए पूजा कराने की घोषणा कुछ हिंदू संगठनों ने की थी. इसके बाद हिंदू संगठन समेत कई लोग वहां पूजा के लिए पहुंचे थे और पुलिस बल भी पहले से तैनात था. लेकिन मकबरे में कुछ लोगों के घुसने के बीच पुलिस ने उन्हें खदेड़ा.

इसी बीच अब फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का जिले के एसपी अनूप सिंह से बात करने का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि यह मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा देंगे. उन्होंने कहा, "अगर हिम्मत है तो गोली चलवाइए". 

मुखलाल पाल ने ही जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर 11 अगस्त को मकबरे में पूजा करने की घोषणा की थी और इन्हीं के आवाहन पर फतेहपुर में हिंदूवादी संगठनों के लोगों की भारी भीड़ यहां इकट्ठी हुई थी. फिलहाल फतेहपुर पुलिस के हिसाब से इस पूरे मामले में कोई आरोपी नहीं हैं. सोमवार को दर्ज हुई एफआईआर में जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का नाम शामिल नहीं है. 

एनडीटीवी ने सोमवार को जब मुखलाल पाल से बात की थी तो उन्होंने सीधा जिला प्रशासन पर आरोप लगा दिया था. उन्होंने कहा था, अब एसपी अनूप सिंह जिलाध्यक्ष पर पूछे गए सवाल पर खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते. 

