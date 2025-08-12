विज्ञापन
चल हट, भाग यहां से... ट्रैफिक पुलिसकर्मी से भिड़ा BJP विधायक का बेटा, तू-तड़ाक का वीडियो वायरल

इस वीडियो में ट्रैफिक हवलदार कहता नजर आ रहा है कि आप पिता का नाम बदनाम कर रहे हो. आप रोड पर जाम लगा रहे हो और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो. 

चल हट, भाग यहां से... ट्रैफिक पुलिसकर्मी से भिड़ा BJP विधायक का बेटा, तू-तड़ाक का वीडियो वायरल
Hathras Video (फाइल फोटो)
  • उत्तर प्रदेश के हाथरस में भाजपा MLC ऋषिपाल सिंह के बेटे चौधरी तपेश ने ट्रैफिक पुलिस से विवाद किया था
  • चौधरी तपेश ने अवैध रूप से हाईवे पर खड़ी स्कॉर्पियो कार हटाने से इनकार करते हुए सिपाही से बदसलूकी की थी
  • कार पर विधायक का नाम लिखा था और भाजपा का झंडा लगा हुआ था, जिसमें एक गनर भी मौजूद था
हाथरस:

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें बीजेपी एमएलसी ऋषिपाल सिंह का बेटा ट्रैफिक पुलिसकर्मी से भिड़ गया. सड़क पर गाड़ी हटाने के लिए कहने पर अलीगढ़ से भाजपा MLC ऋषिपाल सिंह के बेटे चौधरी तपेश की ट्रैफिक पुलिस से तू-तड़ाक हो गई. चौधरी तपेश ने सिपाही को बोला- "चल हट, भाग यहां से". कार पर विधायक लिखा हुआ था और भाजपा का झंडा लगा था और अंदर एक गनर भी मौजूद था.MLC के बेटे ने सिपाही के साथ बदसलूकी की. इसी बीच घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में ट्रैफिक हवलदार कहता नजर आ रहा है कि आप पिता का नाम बदनाम कर रहे हो. आप रोड पर जाम लगा रहे हो और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो. 

युवक और सिपाही की नोक-झोंक से जुड़ा एक वायरल वीडियो भी सामने आया है. मामला सासनी कोतवाली क्षेत्र के कोतवाली चौराहे का है. एक स्कॉर्पियो कार आकर हाईवे पर सड़क किनारे अवैध रूप से रोक दी गई. चौराहे पर जाम लगने लगा तो मौके पर तैनात ट्रैफिक सिपाही एसपी सिंह ने कार के लिए हटाने को कहा. कार पर विधायक लिखा हुआ था और भाजपा का झंडा लगा हुआ था.

ट्रैफिक सिपाही के टोकने पर कार में सवार युवक भड़क गया और सिपाही से बोला- चल हट, भाग यहां से और गाड़ी हटाने से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर सिपाही और युवक के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई. सिपाही ने वीडियो बनाते हुए युवक की क्लास लगा दी. 

दोनों की नोकझोंक के बीच सड़क पर तमाम गाड़ियां वहां फंसी रहीं. लोग हॉर्न बजाते रहे कि विधान परिषद सदस्य के बेटे की गाड़ी हट जाए. काफी देर तक अन्य पुलिसकर्मी भी विधान परिषद के बेटे को समझाते रहे. लेकिन ये कहासुनी 3-4 मिनट तक यूं ही चलती रही. एमएलसी के बेटे ने उनको देख लेने की बात भी कही.

