नोएडा सांसद डॉ. महेश शर्मा की मां ललिता शर्मा का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार

Noida MP
नोएडा:
गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की मां ललिता शर्मा का गुरुवार सुबह 85 साल की उम्र में निधन हो गया. दोपहर 12.30 बजे सेक्टर 94 के श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा. महेश शर्मा तीन बार से नोएडा के बीजेपी सांसद हैं और कैलाश अस्पताल के मालिक हैं.
हमारी पूज्य माताजी श्रीमती ललिता शर्मा धर्मपत्नी स्व0 श्री कैलाश चन्द्र शर्मा आज 85 वर्ष के अपने सांसारिक जीवन की यात्रा पूर्ण कर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गयी है।— Dr. Mahesh Sharma (@dr_maheshsharma) November 27, 2025
उनका स्नेह और आशीर्वाद हमारे सबसे बड़े सामर्थ्य रहे हैं। उनका जाना हमारे लिए अत्यंत पीड़ादायक है, उनके संस्कार हमें… pic.twitter.com/70pMQ9pLFe
