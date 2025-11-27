विज्ञापन
नोएडा सांसद डॉ. महेश शर्मा की मां ललिता शर्मा का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार

नोएडा सांसद डॉ. महेश शर्मा ने ट्वीट कर मां ललिता शर्मा के निधन की जानकारी दी है. उनकी मां का 85 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया है.

नोएडा सांसद डॉ. महेश शर्मा की मां ललिता शर्मा का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार
नोएडा:

गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की मां ललिता शर्मा का गुरुवार सुबह 85 साल की उम्र में निधन हो गया. दोपहर 12.30 बजे सेक्टर 94 के श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा. महेश शर्मा तीन बार से नोएडा के बीजेपी सांसद हैं और कैलाश अस्पताल के मालिक हैं. 


 

