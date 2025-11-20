विज्ञापन
सिर्फ 21 हजार नकद, 13 गाय, पटना में नहीं है घर, जानिए नीतीश कुमार की कितनी है संपत्ति?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करते हैं. बिहार सरकार की वेबसाइट पर 31 दिसंबर को अपलोड किए गए विवरण के मुताबिक, नीतीश कुमार के पास कुल चल-अचल संपत्ति लगभग ₹1.65 करोड़ की है.

  • बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगे
  • नीतीश कुमार हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करते हैं, जो बिहार सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है
  • उनके पास कुल चल-अचल संपत्ति लगभग 1.65 करोड़ रुपये की है, जिसमें दिल्ली में एक फ्लैट और जमीन शामिल है
पटना:

बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं. 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे नीतीश कुमार की जिंदगी सादगी की मिसाल रही है. पिछले दो दशकों से सत्ता के केंद्र में रहने के बावजूद उनके पास संपत्ति के नाम पर बहुत कुछ नहीं है. सीएम बनने से पहले वे कई बार विधायक, सांसद और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी जीवनशैली में दिखावा नहीं है. 

हर साल करते हैं संपत्ति का खुलासा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करते हैं. बिहार सरकार की वेबसाइट पर 31 दिसंबर को अपलोड किए गए विवरण के मुताबिक, नीतीश कुमार के पास कुल चल-अचल संपत्ति लगभग ₹1.65 करोड़ की है. यह खुलासा उस नियम के तहत होता रहा है, जिसके अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को हर साल के आखिरी दिन अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण देना अनिवार्य है. यह नियम बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने ही बनाया था. 

क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास?

नीतीश कुमार के पास 13 गाय और 10 बछड़े हैं. इसके अलावा उनके पास एक फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार भी है. नकद राशि की बात करें तो उनके पास ₹21,052 कैश है, जबकि विभिन्न बैंकों में लगभग ₹60,811.56 जमा हैं. चल संपत्ति की कुल कीमत करीब ₹16,97,741.56 बताई गई है.

दिल्ली में फ्लैट, बिहार में जमीन

नीतीश कुमार की अचल संपत्ति में सबसे अहम है दिल्ली के द्वारका स्थित एक फ्लैट. यह फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का है, जिसे उन्होंने साल 2004 में खरीदा था. इस फ्लैट के अलावा उनकी अचल संपत्ति की कुल कीमत लगभग ₹1.48 करोड़ है. 2023 में उनकी कुल संपत्ति ₹1.64 करोड़ थी, यानी इस साल मामूली बढ़ोतरी हुई है.

मंत्रियों से कम संपत्ति वाले सीएम

दिलचस्प बात यह है कि कई मंत्री मुख्यमंत्री से ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं. यह जानकारी कैबिनेट सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. 

