विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी, बेटे निशांत को मिल सकता है उपमुख्यमंत्री का पद - सूत्र

नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी, बेटे निशांत को मिल सकता है उपमुख्यमंत्री का पद - सूत्र

Read Time: 2 mins
Share
नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी, बेटे निशांत को मिल सकता है उपमुख्यमंत्री का पद - सूत्र
  • बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और उनके बेटे निशांत कुमार उपमुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे.
  • भाजपा के नेता 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री पद संभालने की संभावना है.
  • नीतीश कुमार ने 2015 से लगातार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बिहार में चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

नीतीश कुमार, निशांत कुमार, बीजेपी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे और उनके बेटे निशांत कुमार राज्य के उपमुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे. सूत्रों के अनुसार, कुमार की जगह लेने वाले अगले मुख्यमंत्री भाजपा के नेता होंगे. नीतीश कुमार को स्थानांतरित करने की आशंका 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले से ही जताई जा रही थी. लेकिन कुमार के शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए जल्दबाजी में ऐसा नहीं हुआ.

75 वर्षीय कुमार ने रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री रहने के संक्षिप्त कार्यकाल को छोड़कर, वे 2015 से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं. उन्होंने बिहार में हर जगह चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया है - चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, वे जहां भी रहे हों.

2025 में, जब राजनीतिक विश्लेषकों ने उन्हें लगभग नकार दिया था, तब उन्होंने राज्य की महिलाओं के समर्थन से शानदार वापसी की, जिनकी वफादारी उन्होंने स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना और बाद में राज्य में शराबबंदी के जरिए जीती थी.

एनडीटीवी को सूत्रों ने बताया कि पहले राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम आया था,लेकिन अब खुद नीतीश कुमार के नाम की चर्चा शुरू हो गई है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आज सुबह-सुबह दिल्ली से पटना रवाना हुए. पटना रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी मुलाकात की है. चर्चा तो यह भी है कि संजय झा बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में भी हैं. 

ये भी पढ़ें :  निशांत नहीं नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा! क्यों शुरू हो गई चर्चा? संजय झा दिल्ली से पटना के लिए रवाना

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nitish Kumar, Nishant Kumar, BJP
Get App for Better Experience
Install Now