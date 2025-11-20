4 राजपूत, 2 भूमिहार... नीतीश कैबिनेट में किस जाति के कितने मंत्री? सोशल इंजीनियरिंग देख लीजिए

- नीतीश कुमार कैबिनेट में एनडीए ने जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा है
- रामकृपाल यादव और बिजेंद्र यादव के रूप में नीतीश कैबिनेट में 2 यादव मंत्री शामिल
- तीन महिला मंत्रियों को भी नीतीश कुमार कैबिनेट में दी गई है जगह
बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद आज पटना में नीतीश कुमार सरकार ने शपथ ली. इस बार के मंत्रिमंडल में एनडीए ने जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा है. बीजेपी, जेडीयू, लोजपा (आर), आरएलएम और हम ने जातियों के आधार पर मंत्रिमंडल में विधायकों को मौका दिया.
नीतीश कुमार कैबिनेट में कुल चार राजपूत, दो भूमिहार, एक ब्राह्मण, एक कायस्थ, तीन कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 वैश्य, 2 यादव, दो मुसलमान, 2 मल्लाह, 5 दलित और एक ईबीसी समुदाय से सदस्य को मौका दिया गया है.
बीजेपी
- सम्राट चौधरी - मुंगेर - कुशवाहा
- विजय सिन्हा - लखीसराय - भूमिहार
- दिलीप जायसवाल - वैश्य - किशनगंज
- मंगल पांडे - ब्राह्मण - सिवान
- नितिन नवीन - कायस्थ - पटना
- सुरेंद्र मेहता - कुशवाहा - बेगूसराय
- संजय टाइगर - राजपूत - आरा
- लखेंद्र पासवान- पासवान - वैशाली
- श्रेयसी सिंह - राजपूत - जमुई
- अरुण शंकर प्रसाद- सुढी- मधुबनी-
- राम कृपाल यादव - यादव - पटना
- रमा निषाद - मल्लाह- मुजफ्फरपुर
- नारायण शाह - बनिया- चंपारन
- प्रमोद कुमार चंद्रवंशी - अति पिछड़ा - औरंगाबाद
जेडीयू
- नीतीश कुमार - कुर्मी - नालंदा
- अशोक चौधरी- दलित - पटना
- लेसी सिंह- राजपूत - पूर्णिया
- सुनील कुमार- दलित - गोपालगंज
- विजेंद्र यादव- यादव- सुपौल
- श्रवण कुमार- कुर्मी - नालंदा
- विजय चौधरी- भूमिहार- समस्तीपुर
- मदन साहनी- मल्लाह - दरभंगा
- जमा ख़ान- मुस्लिम- कैमूर
एलजेपी (आर)
- संजय पासवान - पासवान- बेगूसराय
- संजय सिंह - राजपूत - वैशाली
हम
- संतोष कुमार सुमन - दलित - गया
आरएलएम
- दीपक प्रकाश - कुशवाहा - नॉन इलेक्टेड
पूरा जातिगण समीकरण जान लीजिए
- राजपूत - 4
- भूमिहार -2
- ब्राह्मण -1
- कायस्थ-1
- कुशवाहा- 3
- कुर्मी- 2
- वैश्य- 2
- यादव -2
- मुस्लिम- 2
- मल्लाह- 2
- दलित- 5
- EBC - 1
