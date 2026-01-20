विज्ञापन
मिलेनियल हैं नितिन नबीन... भाजपा के सबसे युवा राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष का पीएम मोदी ने यूं कराया परिचय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं, आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है. यह वह कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है.

  • नितिन नबीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं. आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया गया.
  • पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 25 वर्ष भारत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक होंगे.
  • पीएम मोदी ने कहा कि आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन नबीन एक प्रकार से मिलेनियल हैं.
नई दिल्‍ली:

भाजपा को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है. पार्टी मुख्यालय में नितिन नबीन के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि आने वाले 25 वर्ष भारत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. पीएम मोदी ने कहा कि आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन नबीन एक प्रकार से मिलेनियल हैं. वे उस पीढ़ी से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन होते देखे हैं. साथ ही उन्‍होंने कहा कि हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं, आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है. यह वह कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है. उन्‍होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में नितिन नबीन भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे.

भाजपा के सबसे युवा अध्‍यक्ष हैं नितिन नबीन 

नितिन नबीन भाजपा के सबसे युवा अध्‍यक्ष हैं. इस ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजकल के युवाओं की भाषा में नितिन जी खुद भी एक प्रकार से 'मिलेनियल' हैं, वे उस पीढ़ी से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन होते देखे हैं, वो उस जनरेशन से हैं जिनसे बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर हैं. 

नितिन नबीन को भाजपा के लिए उपयोगी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नितिन के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में काम का लंबा अनुभव भी है. 

हमारे यहां अध्‍यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं: PM मोदी 

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा एक संस्‍कार है, भाजपा एक परिवार है, हमारे यहां पर मेंबरशिप से ज्‍यादा रिलेशनशिप होती है. बीजेपी ऐसी  परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है. हमारे यहां पदभार एक व्‍यवस्‍था है, कार्यभार जीवन भर की जिम्‍मेदारी है. हमारे यहां अध्‍यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं  बदलते. नेतृत्‍व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती. 
 

