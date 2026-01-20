राजनीति सत्ता नहीं, साधना... तेरा वैभव अमर रहे मां... बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन का पहला भाषण

भाजपा में आज से एक नए युग का आगाज हो गया है. भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में नितिन नबीन को पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष का पदभार सौंपा गया. राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष के रूप में अपने पहले संबोधन में नितिन नबीन ने कहा कि ये सब अपनी जगह है, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं. ये सबसे बड़ा गर्व है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं, जहां राजनीति सत्ता नहीं, साधना है. इस मौके पर उन्‍होंने पार्टी के पूर्व अध्‍यक्षों के योगदान को भी याद किया.

नितिन नबीन ने कहा कि हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं, जहां राजनीति सत्ता नहीं, साधना है. राजनीति भोग नहीं, त्याग है. राजनीति ऐशो-आराम नहीं, तपस्या है. राजनीति कोई पदभार नहीं, उत्तरदायित्व है.

नितिन नबीन ने कहा कि यदि आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी है, तो इसकी वजह हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारी विचारधारा और कार्यकर्ताओं की मेहनत है. वो कार्यकर्ता, जो अनवरत काम करता है, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है, जो सीना ठोककर कहता है, तेरा वैभव अमर रहे मां.

पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्षों के योगदान को याद किया

नितिन नबीन ने कहा कि मैं आज इस अवसर पर पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्मरण करता हूं और यहां मौजूद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का अभिवादन करता हूं. उन्‍होंने कहा कि 2006 में जब मैं पहली बार विधायक बना था, तब से मैं देख रहा हूं कि राजनाथ सिंह जी ने किस प्रकार हर कार्यकर्ता से जुड़ने का प्रयास किया. नितिन गडकरी जी ने संगठन के हर मोर्चे को गढ़ने का काम किया. गृहमंत्री अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने किस प्रकार हर कार्यकर्ता की चिंता की. मैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है.

राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बनाए जाने पर जताया आभार

भाजपा के नए राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा के विस्तार में योगदान देने वाले हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं.