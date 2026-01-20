नितिन नबीन मेरे बॉस हैं... नए BJP अध्यक्ष की तारीफ में बोले PM मोदी

विज्ञापन
Nitin Nabin BJP President: नितिन नबीन भाजपा के नए अध्यक्ष बन गए हैं. नई दिल्ली में हुए समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की है और उन्हें अपना बॉस बताया है.

नई दिल्ली:

नितिन नबीन ने मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाला. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जहां लोगों को लोगों को लगता होगा नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, 50 साल की छोटी आयु में सीएम बने, 25 साल से लगातार हेड ऑफ गर्वनमेंट रहे हैं, ये सब अपनी जगह पर है. पीएम मोदी ने कहा,  मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं. हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है, जन सेवा और राष्ट्रसेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है. 

पीएम मोदी ने कहा, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर देखा है, वैंकेया नायडू और नितिन गडकरी सहित हमारे कई साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल की.

अमित शाह और जेपी नड्डा की भी तारीफ

अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक मजबूत हुई. मैं पूर्व के सभी अध्यक्षों का उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के कोटि-कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं.

एनडीए के साथियों में तालमेल की जिम्मेदारी

नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं. उनका दायित्व सिर्फ बीजेपी को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सभी साथियों को भी तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होगा. जो भी नबीन के संपर्क में जो भी आया है, वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है, बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जो जहां जहां जो जो जिम्मेदारी मिली अपने आपको उन्होंने साबित किया है.जिम्मेदारी देने वालों को उनके कार्य ने गर्व से भर दिया है.

