नितिन गडकरी ने रिटायरमेंट को लेकर की बड़ी बात, बोले-मेरा मानना ​​है कि धीरे-धीरे पीढ़ी में भी बदलाव आना चाहिए

- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में संवाददाता सम्मेलन में युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने की वकालत की
- गडकरी ने कहा कि जब नई व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे तो पुरानी पीढ़ी को धीरे-धीरे पीछे हट जाना चाहिए
- विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सव का आयोजन एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अध्यक्ष आशीष काले ने किया था
बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को अगली पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपने की वकालत करते हुए कहा कि जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगें तो पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए. नागपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में गडकरी, विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सव के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी परिकल्पना उन्होंने की थी. विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सव का आयोजन एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (एआईडी) के अध्यक्ष आशीष काले द्वारा किया गया था.
वीडियो देखें-
VIDEO | At Association of Industrial Development event in Nagpur, Union Minister Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) says, "Seniors must gradually retire and new generation should be given responsibility."— Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/Gghe1yGZ5y
गडकरी ने कहा कि काले ने युवा पीढ़ी को 'एडवांटेज विदर्भ' पहल में शामिल किया है. उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि धीरे-धीरे पीढ़ी में भी बदलाव आना चाहिए.'' गडकरी ने कहा, ‘‘आशीष के पिता मेरे मित्र हैं. अब हमें धीरे-धीरे सेवानिवृत्त होना चाहिए और जिम्मेदारी नयी पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए और जब यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे, तब हमें भी सेवानिवृत्त होकर कोई और काम करना चाहिए.''
एआईडी के मुख्य मार्गदर्शक गडकरी ने बताया कि नागपुर में छह से आठ फरवरी तक आयोजित हो रहे ‘एडवांटेज विदर्भ एक्सपो' का यह तीसरा वर्ष है. गडकरी ने कहा कि विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे उद्यमी हैं. उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य विदर्भ को भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक मजबूत और उभरते विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना है. केंद्रीय मंत्री ने किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों तथा सेवा क्षेत्र के महत्व पर भी जोर दिया.
‘एडवांटेज विदर्भ एक्सपो' में कपड़ा, प्लास्टिक, खनिज, कोयला, विमानन, लॉजिस्टिक्स, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों के उद्योगों की भागीदारी होगी.
