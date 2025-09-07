मैं खुद निगरानी करूंगी कि GST का लाभ नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वादा किया है कि वह व्यक्तिगत रूप से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर नज़र रखेंगी. वित्त मंत्री ने टाइम्स नाउ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नज़र रखूंगी क्योंकि यह लागू हो रहा है." उन्होंने नागरिकों से यह भी आग्रह किया कि अगर कोई उन वस्तुओं की कीमतें कम करने में विफल रहता है जिन पर कर कम किया गया है, तो वे इसकी सूचना दें. उन्होंने साक्षात्कार में कहा, "देश के विभिन्न हिस्सों से कई लोगों ने मुझे बताया है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है, और बदले में, मैंने उनसे कहा है कि अगर यह लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो आप मुझसे संपर्क करें, और मैं मौके पर मौजूद रहूंगी."

ममता बनर्जी पर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे पर कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी छूट का सुझाव दिया था, सीतारमण ने ज़ोर देकर कहा कि सभी राज्यों ने पार्टी लाइन से हटकर इसमें योगदान दिया. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीमा पर मुझे एक पत्र लिख सकती थीं. मेरा कहना यह है कि जीएसटी परिषद से बाहर आकर सबसे पहले मैंने मीडिया को संबोधित किया, मैंने परिषद में मौजूद हर मंत्री, हर वित्त मंत्री को, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, धन्यवाद दिया और कहा कि आप सभी, हम सभी मिलकर, कुछ ऐसा लेकर आए हैं, जिसका लोगों पर आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसलिए, मैं उनमें से प्रत्येक की आभारी हूं."

एक अन्य प्रश्न में, सीतारमण से पूछा गया कि ओणम से पहले जीएसटी दरों में कटौती क्यों नहीं की गई. सीतारमण ने जवाब में कहा कि दक्षिण भारत में भी नवरात्रि मनाई जाती है. अपने गृह राज्य का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "तमिलनाडु के लिए भी नवरात्रि कोई नई बात नहीं है."

ट्रंप के टैरिफ पर

ट्रंप के टैरिफ़ से क्या सरकार इससे चिंतित है, इस पर सीतारमण ने कहा कि वह ट्रंप के बयानों को लेकर रोज़ाना चिंतित नहीं होतीं. उन्होंने कहा कि उनका मानना ​​है कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो.

सीतारमण ने कहा, "मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और विश्वास रखती हूं, जो इस तरह के मामलों को संभालने में बेहद कुशल हैं. वह राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और भविष्य में या आज जो भी निर्णय लेंगे, वह इससे अलग नहीं होगा. यह राष्ट्र के लिए होगा और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव या आघात न पड़े." भारत के वैश्विक रुख पर, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत ही उनकी प्राथमिकता है. हालांकि, उन्होंने 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ के अल्पकालिक प्रभावों को स्वीकार किया, लेकिन आश्वस्त किया कि निर्यातकों को उनकी सरकार द्वारा समर्थन दिया जाएगा.