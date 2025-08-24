ग्रेटर नोएडा में पत्‍नी की जलाकर हत्‍या करने वाले विपिन ने आग लगाने के लिए इस्‍तेमाल किए गए ज्‍वलनशील पदार्थ को कासना में ही कहीं छिपाकर रखा था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस सबूत इकट्ठा करने के दौरान रविवार की दोपहर विपिन को उसी जगह ले जा रही थी. पुलिस वो ज्‍वलनशील पदार्थ इकट्ठा करना चाहती थी, जिसे पत्‍नी पर उड़ेल कर विपिन ने आग लगाई थी. कासना में ही आरोपी विपिन ने न केवल पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की, बल्कि पुलिस की पिस्‍टल भी छीनने का प्रयास किया.

विपिन ने पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और विपिन की ओर फायरिंग कर दी. सिरमा चौराहे पर हुए मुठभेड़ में पुलिस की गोली जाकर विपिन के पैर में लगी. गोली लगते ही विपिन गिर पड़ा और पुलिस के जवानों ने उसे एक बार फिर से दबोच लिया.

डीसीपी ने बताई एनकाउंटर की कहानी

ग्रेटर नोएडा के DCP साद मियां खान ने एनडीटीवी से बातचीत में इस एनकाउंटर की कहानी बताई. उन्‍होंने बताया कि निक्‍की हत्‍याकांड में आरोपी पति विपिन को अरेस्‍ट किया गया था. पत्‍नी को जलाने के लिए उसने जो ज्‍वलनशील पदार्थ प्रयोग किया था और कासना में कहीं छिपा रखा था, उसी की रिकवरी के लिए पुलिस उसे लेकर जा रही थी. इसी दौरान उसने पुलिस की पिस्‍टल छीनकर भागने का प्रयास किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हुआ.

पुलिस ने मौके से जमा किए सबूत

डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि सबूत के तौर पर घटना में इस्‍तेमाल ज्‍वलनशील पदार्थ, पुलिस ने बरामद किया है. पुलिस इस मामले में तमाम साक्ष्‍य इकट्ठा कर रही है. मामले का आरोपी बच न पाए, इसके लिए पुलिस हर सख्‍त कदम उठा रही है. उन्‍होंने बताया कि इस मामले में पुलिस स्‍पीडी ट्रायल चलवाने की कोशिश करेगी.

अस्‍पताल में बोला आरोपी- पछतावा है

आरोपी विपिन को पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है. एनडीटीवी संवाददाता ने आरोपी विपिन से जब सवाल किए तो पहले उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है. उसने हत्‍या से इनकार किया, कहा- 'मैंने उसे नहीं मारा. हर पति-पत्नी के बीच झगड़े होते हैं वह खुद मरी है.'

हालांकि इसके तुरंत बाद ही जब विपिन से एक बार फिर पूछा गया कि क्या आपको कोई पछतावा है तो उसने कहा, 'हां मुझे बहुत पछतावा है... मेरी पत्नी चली गई.'

बता दें कि 28 वर्षीय निक्की की उसके पति विपिन और परिवारवालों ने आग लगा कर हत्‍या कर दी थी. आरोप है कि 36 लाख रुपये के दहेज की मांग को लेकर निक्की की हत्या की गई थी. आरोपी विपिन भाटी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था.

