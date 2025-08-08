विज्ञापन
विशेष लिंक

NIA की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ कई गैंग के खिलाफ एक्शन

जांच एजेंसी को इन गिरोहों के जरिए फेक करेंसी, अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त और सप्लाई की गतिविधियों की जानकारी मिली थी. जिसके बाद NIA की टीम ने एक्शन लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
NIA की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ कई गैंग के खिलाफ एक्शन
  • राजस्थान के श्रीगंगानगर में एनआईए ने फेक करेंसी और अवैध हथियारों से जुड़े 13 ठिकानों पर छापेमारी की
  • एनआईए की कार्रवाई गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गिरोह और उससे जुड़े नेटवर्क की जांच का हिस्सा है
  • छापेमारी में कई अवैध हथियार बरामद किए गए और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राजस्थान में एनआईए ने फेक करेंसी और अवैध हथियार से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की है. ये कार्यवाई श्रीगंगानगर के 13 ठिकानों पर की गई. वहीं, दौसा में भी कार्रवाई जारी है. एनआईए की ये कार्रवाई गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गिरोह और उससे जुड़े दूसरे नेटवर्क के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है. साथ ही एजेंसी ने कई लोगों को हिरासत में लिया है.

अवैध हथियार हुए बरामद

इसके अलावा टीम को कई हथियार भी बरामद होने की जानकारी मिली है. एजेंसी अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और सप्लाई से जुड़े मामले में लगातार जांच कर रही है. फिलहाल कार्रवाई जारी है, जल्द ही एनआईए खुलासा करेगी.

रेकी के बाद टीम का एक्शन

खबर है कि पुलिस पंजाब बॉर्डर से सटे अबोहर क्षेत्र में भी छापेमारी कर रही है. दौसा जिले में एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस का भी सहयोग ले रही है. जांच एजेंसी को इन गिरोहों के जरिए फेक करेंसी, अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त और सप्लाई की गतिविधियों की जानकारी मिली थी. इसके लिए एनआईए की टीमें पिछले कई हफ्तों से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में गैंग कनेक्शन और ट्रांजिट प्वाइंट्स की रेकी कर रही थीं.

धार्मिक स्थलों पर छिपा रहा आरोपी 

सूत्रों के मुताबिक, एनआईए ने हाल ही में लॉरेंस गैंग के एक सदस्य को जबरन वसूली, धमकी और हथियार तस्करी के मामले में डिटेन किया था. पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि वह बदमाश गिरफ्तारी से बचने के लिए धार्मिक स्थलों पर छिपता रहा, जिनमें मथुरा-वृंदावन, मेहंदीपुर बालाजी और करौली शामिल हैं. इसी आधार पर NIA ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी की.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NIA Action In Rajasthan, Rajasthan News, Crime News, Big Action Against Gangster Lawrence Bishnoi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com