दिल्ली धमाका मामला: NIA ने आत्मघाती हमलावर उमर के एक और साथी को श्रीनगर से किया गिरफ्तार

दिल्ली धमाका मामले में NIA को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. NIA ने इस मामले में आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर के सहयोगी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आतंकी की पहचान जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश के रूप में की गई है. वह जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके का रहने वाला है. NIA की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. आरोप है कि जासिर आतंकी वारदातों के लिए तकनीकी मदद देता था.वह ड्रोन मॉडिफाई करता था ताकि उन्हें हमले में इस्तेमाल किया जा सके.यहां तक कि वह रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था. जांच में पता चला है कि जासिर ने धमाका करने वाले आतंकी उमर उन नबी के साथ मिलकर इस हमले की तैयारी की थी.

धमाके की साजिश में अहम भूमिका

NIA के मुताबिक, जासिर सिर्फ तकनीकी मदद ही नहीं देता था, बल्कि यह पूरा हमला प्लान करने में भी सक्रिय रूप से शामिल था. उमर उन नबी का यह सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया जा रहा है, जो हमले की साजिश के हर चरण में शामिल था.

आपको बता दें कि NIA ने एक दिन पहले ही उमर के एक और साथी को गिरफ्तार किया था. NIA ने गिरफ्तार आतंकी की पहचान आमीर राशिद अली के रूप में की थी. आमीर मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है. आमिर पर आरोप है कि उसने उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी. दिल्ल में धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी आमिर राशिद अली के नाम पर ही रजिस्टर्ड है. NIA ने दिल्ली में हुए धमाके को पहला ऐसा सुसाइड अटैक माना है.

NIA की जांच में पता चला है कि जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाले आमीर राशिद अली धमाके में इस्तेमाल की गई कार को खरीदने के लिए कुछ महीने पहले ही दिल्ली आए थे. यहां से कार खरीदने के बाद ही उस कार में बम को सेट किया गया. जांच में पता चला है कि आमिर ने इस पूरी साजिश को कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर अंजाम दिया.उमर पुलवामा का निवासी था और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था.