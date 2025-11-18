ड्रोन, रॉकेट बनाने में माहिर था दानिश, कार-हथियार देता था आमिर.. घाटी से पकड़े गए 2 आतंकियों की क्राइम कुंडली

दिल्ली ब्लास्ट से तो राजधानी दहल गई, लेकिन आतंकियों की साजिश बड़ा हमला करने की थी.आतंकियों की साजिश हमास जैसे ड्रोन और रॉकेट हमलों की ताबड़तोड़ बारिश करने की थी. इरादा बड़े पैमाने पर कत्लेआम करने का था, लेकिन कश्मीर से दानिश और आमिर की गिरफ्तारी से ये नापाक हमले का प्लान फेल हो गया. NIA के मुताबिक, जासिर सिर्फ तकनीकी मदद ही नहीं देता था, बल्कि यह पूरा हमला प्लान करने में भी सक्रिय रूप से शामिल था. उमर उन नबी का यह सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया जा रहा है, जो हमले की साजिश के हर चरण में शामिल था.

हमास अटैक से हिल गया था इजरायल

आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाते हुए पैराशूट, ड्रोन और रॉकेटों की बारिश के साथ भयानक हमला बोला था. इस हमले से इजरायली एजेंसियां भौंचक्का रह गई थीं. हमास की खूंखार नुखबा फोर्सेस ने करीब 6 हजार लड़ाकों के साथ इजरायल के 119 ठिकानों पर धावा बोला था. एक हजार से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन अटैक किए गए. बॉर्डर की दीवारों को तोड़कर लड़ाके घुस गए थे. इसमें 379 सुरक्षाकर्मियों समेत 1195 लोग मारे गए थे. हमास लड़ाके 250 इजरायलियों को बंधक बना ले गए थे, जिनके साथ बर्बरता की गई.

कौन था दानिश

आतंकी हमलों के लिए तकनीकी मदद देता था

सामान्य ड्रोन को घातक हथियार में बदलने में माहिर था

हमलों के लिए रॉकेट भी तैयार करने में जुटा था

दानिश उमर उन नबी के साथ साजिश रच रहा था

जैश और अंसार गजावत उल हिंद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा था

बिलाल अहमद वानी एक ड्राई फ्रूट बेचता था

आतंकी डॉक्टर आदिल और डॉ. मुजम्मिल का पड़ोसी

श्रीनगर से दबोचा गया था दानिश

NIA ने दिल्ली ब्लास्ट में आत्मघाती हमलावर उमर मोहम्मद के करीबी जासिर बिलाल वानी को श्रीनगर से दबोचा था. जासिर उर्फ दानिश ने आतंकी हमलों के लिए ड्रोन और रॉकेट की खेप तैयार की थी. उमर का एक और साथी आमिर राशिद अली भी गिरफ्त में आ चुका है, जिससे भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर तबाही की पूरी साजिश बेनकाब हुई है.

आतंकी डॉक्टरों के नेटवर्क से जुड़ा था

श्रीनगर से गिरफ्तार जासिर बिलाल वानी जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला था. NIA जांच मामले में दानिश टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपर्ट बताया जा रहा है, वो ड्रोन को बड़े हमलों के लिए हथियार के तौर पर तैयार कर रहा था. उसकी जिम्मेदारी ऐसे ड्रोन हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग करने की की थी. हमले के लिए रॉकेट भी बनाने का भी प्लान था. दानिश ऐसे हमलों के लिए उमर के जरिये अन्य आतंकी डॉक्टरों को इस नेटवर्क से जोड़ने वाला था.

नासिर भी सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ा

NIA ने एक दिन पहले ही उमर के एक और साथी को गिरफ्तार किया था. NIA ने गिरफ्तार आतंकी की पहचान आमीर राशिद अली के रूप में की थी. आमीर मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है. आमिर पर आरोप है कि उसने उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी. दिल्ल में धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी आमिर राशिद अली के नाम पर ही रजिस्टर्ड है. NIA ने दिल्ली में हुए धमाके को पहला ऐसा सुसाइड अटैक माना है.