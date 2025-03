नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 5 ट्रेनें लेट होने से जमा हुई भीड़, पुलिस ने कहा- भगदड़ जैसे बने हालात; रेलवे का इनकार

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 5 ट्रेनों के विलंब होने से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई और अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई. शिव गंगा एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जम्मू राजधानी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल और मगध एक्सप्रेस के प्रस्थान में देरी के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए थे. भारी भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि अप्रिय घटना से बचने के लिए भीड़ नियंत्रण के आवश्यक उपाय तुरंत किए जाने चाहिए. दिल्ली पुलिस के अनुसार इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शिव गंगा एक्सप्रेस और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के प्रस्थान के बाद भीड़ कम हुई है. अभी भी तीन ट्रेनों के आने की उम्मीद है, जिनमें लखनऊ एक्सप्रेस, जम्मू एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस शामिल हैं. प्रबंधन के लिए आरपीएफ के वरिष्ठ कमांडेंट और एनडीएलएस के स्टेशन निदेशक समेत वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन पर मौजूद हैं.

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ के बारे में उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि शाम के समय, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आम तौर पर अतिरिक्त भीड़ होती है और चूंकि आज रविवार की शाम है, इसलिए भीड़ सामान्य से थोड़ी ज़्यादा थी हालांकि, ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं और स्थिति अब सामान्य है. जैसे ही हमें अतिरिक्त भीड़ दिखी, हमने तुरंत भीड़ नियंत्रण उपायों को लागू किया और होल्डिंग एरिया का उपयोग किया. स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। पहले भी, यह प्रबंधनीय था, और हमारी भीड़ प्रबंधन तकनीकों के साथ, हमने सुनिश्चित किया कि यात्री अपनी ट्रेनों में आसानी से चढ़ें.



VIDEO | A large number of passengers gathered at platform numbers 12 and 13 of New Delhi Railway Station due to train departure delays. Senior officials, including the Senior Commandant of the RPF and the Station Director of NDLS, are present at the station for management.



(Full… pic.twitter.com/txcZeWyxf8