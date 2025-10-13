विज्ञापन
दिल्ली: जैन मंदिर से चोरी हुआ कलश बरामद, 2 कबाड़ी गिरफ्तार; मुख्य आरोपी फरार

ज्योति नगर थाना पुलिस ने दुर्गा पुरी चौक के पास स्थित एक जैन मंदिर से चोरी हुए कलश के मामले को सुलझाते हुए दो कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है.

  • नई दिल्ली में दुर्गा पुरी चौक के जैन मंदिर से चोरी हुए कलश के मामले में दो कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है
  • चोरी की घटना 11 अक्टूबर को सामने आई थी, जब मंदिर की छत से कलश चोरी हो गया था
  • महिला कबाड़ी सुंदर नगरी से पकड़ी गई, जिसके पास से चोरी किए गए कलश के कुछ हिस्से बरामद हुए
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली:

ज्योति नगर थाना पुलिस ने दुर्गा पुरी चौक के पास स्थित एक जैन मंदिर से चोरी हुए कलश के मामले को सुलझाते हुए दो कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, जबकि चोरी का मुख्य आरोपी अभी फरार है. पुलिस ने चोरी किए गए कलश के सभी हिस्से बरामद कर लिए हैं.

11 अक्टूबर को सामने आई थी घटना

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह घटना 11 अक्टूबर को सामने आई थी, जब दुर्गा पुरी चौक के पास स्थित जैन मंदिर की छत से कलश चोरी हो गया था. मंदिर प्रशासन की सूचना पर ज्योति नगर थाना पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस टीम ने मौके से मिले सबूतों और सुरागों के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाई.

दो कबाड़ी गिरफ्तार

जांच के दौरान, दिल्ली पुलिस ने पहले 42 वर्षीय एक महिला कबाड़ी को सुंदर नगरी से पकड़ा. महिला के पास से चोरी किए गए कलश के कुछ हिस्से बरामद हुए. पूछताछ में महिला ने चोरी में शामिल होने की बात स्वीकार की. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे कबाड़ी दानिश (24 वर्ष), निवासी नई मुस्तफाबाद, को गिरफ्तार किया. दानिश के पास से कलश के बाकी हिस्से बरामद किए गए.

मुख्य चोर की तलाश जारी

फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने दोनों कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है. पुलिस अब इस चोरी के मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है, जो अभी फरार है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

