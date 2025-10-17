विज्ञापन
कांग्रेस वाले शायद आज भी मुझे ज्यादा नहीं जानते... NDTV के मंच से PM मोदी ने कुछ यूं ली चुटकी

NDTV वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय में गैस का एक कनेक्शन पाने के लिए सांसदों से चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी. संसद सदस्य को साथ में 25 कूपन मिलते थे, लोग उनके घर में लाइन लगाकर खड़े रहते थे.

  • PM नरेंद्र मोदी ने NDTV वर्ल्ड समिट में कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव 2014 के प्रचार रणनीति को लेकर चुटकी ली.
  • PM मोदी ने बताया कि कांग्रेस वाले 2014 में मुझे ज्यादा नहीं जानते थे और शायद आज भी मुझे ज्यादा नहीं जानते.
  • पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के समय गैस कनेक्शन के लिए सांसदों से चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी.
नई दिल्ली:

PM Modi in NDTV World Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को NDTV के मंच से कांग्रेस पर गजब की चुटकी ली. पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 के प्रचार अभियान के दौरान के वाकये की कहानी सुनाते हुए कहा, "तब कांग्रेस वाले मेरे लिए चुनावी रणनीति बना रहे थे, हालांकि तब वो मुझे ज्यादा नहीं जानते नहीं थे. और शायद अब भी मुझे ज्यादा नहीं जानते." PM मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की चुनावी रणनीति के जरिए उस समय और अभी की व्यवस्था में आए बदलाव के बारे में बतालाया. 

हमने 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दियाः पीएम मोदी

PM मोदी ने कहा, "लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान कांग्रेस वाले रणनीति बना रहे थे, तब वो मंथन कर रहे थे कि साल में 9 गैस सिलेंडर करें या 6 गैस सिलेंडर. हमने 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे दिया. पहले गांव में रईसों के घर में गैस कनेक्शन हुआ करते थे, उनके घर में गैस होता है, हमने ये स्थिति पलट दी. ये होता है व्यवस्था का लोकतांत्रीकरण. यही सच्चा संविधान का स्पिरिट होता है." 

पेट्रोल और गैस सेक्टर के जरिए 2014 से पहले और आज की स्थिति बताई

पीएम मोदी ने 2014 से पहले और आज की स्थिति में आए बदलाव का उदाहरण पेट्रोल और गैस सेक्टर के जरिए दिया. पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले जब सरकारीकरण की स्थिति हावी थी तो सरकारी खजाने से सब्सिडी न देनी पड़े इसलिए रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच पेट्रोल पंप बंद कराने की तैयारी कर रही थी. आज 24 घंटे बरोक-टोक पेट्रोल पंप खुले रहते हैं. 

कांग्रेस काल में गैस कनेक्शन के लिए सांसदों से चिट्ठी लिखवानी पड़ती थीः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के समय में गैस का एक कनेक्शन पाने के लिए सांसदों से चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी.संसद सदस्य को साथ में 25 कूपन मिलते थे, लोग उनके घर में लाइन लगाकर खड़े रहते थे. 2013 के अखबार निकाल लीजिए, 2014 कांग्रेस मोदी से मुकाबला के लिए कोशिश कर रहे थे तब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि साल में जनता को 6 सिलेंडर दें या 9 सिलेंडर दें. लेकिन आज स्थिति बदल गई है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

