गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस के नेता बोलते रहे... BSNL का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया वार

PM Modi in NDTV World Summit: नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम् में चल रहे एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए. पीएम मोदी ने एनडीटीवी के मंच से भारत के ग्रोथ, भारत के आत्मविश्वास और दुनिया में भारत की स्थिति पर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने गरीबी को लेकर कांग्रेस पर वार किया. उन्होंने कहा, "सब सरकारी नीतियों के मूल में सरकारीकरण के बजाए लोकतांत्रीकरण होता है, तो देशवासियों का सिर ऊंचा होता रहता है, कांग्रेस कहती रह गई गरीबी हटाओ."

#NDTVWorldSummit2025 | "Listen to all their speeches from the Red Fort, all of them were about the poor. But they couldn't reduce poverty. Today, there is a dedicated government for the poor, we prioritise those marginalised": PM Modi#NDTVWorldSummit @narendramodi pic.twitter.com/NSUoxtw3D3 — NDTV (@ndtv) October 17, 2025

'पिछले 11 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला'

पीएम ने कहा, "इस परिवार के भाषण सुन लीजिए. लाल किले पर कोई भी नेता ऐसा नहीं हैं, जिन्होंने गरीबी हटाने की बात नहीं की. लेकिन गरीबी कम नहीं हुई. पिछले 11 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है. इसलिए देश का भरोसा हम पर है."

आज का भारत 'अनस्टॉपेबल'

पीएम ने कहा, "आज भारत अनस्टॉपेबल है. अब भारत में गरीबों के लिए वंचितों की सेवा के लिए समर्पति सरकार है. हम पिछड़ों को प्राथमिकता देते हैं, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए पूरी संवदेनशीलता से काम करते हैं. बड़ी-बड़ी चर्चाओं में इस ओर ध्यान नहीं जाता है."

#NDTVWorldSummit2025 | "Congress did not leave any stone unturned in destroying BSNL. Today, BSNL is scaling new heights": Prime Minister Narendra Modi#NDTVWorldSummit @narendramodi pic.twitter.com/T4Kju6EgVv — NDTV (@ndtv) October 17, 2025

'कांग्रेस ने बीएसएनल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी'

पीएम ने BSNL का जिक्र करते हुए कहा, " बीते दिनों इस बात की चर्चा रही कि बीएसएनएल ने अपना मेड इन इंडिया 4 जी टैग लॉन्च किया है. वाकई यह देश की बहुत बड़ी संस्था है. आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है, जिनके पास अपने देश में तैयार 4 जी स्टैग हैं. हिंदुस्तान ने 2 जी, 2 जी सुना है, मैं 4 जी की बात करता हूं, तो जरा देर लगती है. कांग्रेस ने सरकारी कंपनी बीएसएनल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज बीएसएनल नए एचीवमेंट हासिल कर रही है."