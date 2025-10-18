विज्ञापन

NDTV समिट 2025 में जम कर झूमे ईशान खट्टर, 'मैं परवाना' पर किया एनर्जेटिक डांस- देखें VIDEO

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में देश-दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. इस खास मंच पर ईशान खट्टर ने अपने फिल्मी करियर के अलावा एक कलाकार के तौर पर अन्य मुद्दों पर अपनी राय दी. साथ ही समिट के अंत में उन्होंने अपनी डांस परफॉरमेंस से दिल जीत लिया.

नई दिल्लू:

अपनी एक्टिंग से बड़े पर्दे पर अमिट छाप छोड़ने वाले मशहूर एक्टर ईशान खट्टर ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में हिस्सा लिया. शुक्रवार और शनिवार को हुए एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में देश-दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. सभी ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे. इस खास मंच पर ईशान खट्टर ने अपने फिल्मी करियर के अलावा एक कलाकार के तौर पर अन्य मुद्दों पर अपनी राय दी. साथ ही समिट के अंत में अपनी ही फिल्म के मशहूर गाने 'मैं परवाना' पर धांसू डांस परफॉरमेंस दी. सोशल मीडिया पर डांस परफॉरमेंस का ये वीडियो वायरल होने लगा है, जिस पर लोगों ने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं.

गौरतलब है कि ईशान खट्टर की फिल्म होमबाउंड को कान फिल्म फेस्टिवल में जबरदस्त रिस्पांस मिला था. इस पर बात करते हुए ईशान ने कहा, "ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास है. अगर मैं इस फिल्म में नहीं होता तो भी इसके लिए चीयर करता. मुझे इस पर बहुत गर्व है. मेरे लिए ये एक माइल स्टोन है. कान में इस तरह का रिएक्शन किसी के लिए भी बहुत खास होगा. लेकिन मेरे लिए यह एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था. मुझे समय का कुछ होश ही नहीं था...जिस पल वो सब हुआ मुझे यकीन नहीं हुआ". वहीं ईशान ने कहा कि अगर होमबाउंड ऑस्कर जीतती है तो वो खुशी के मारे शायद दीवार से टकरा जाएंगे.

भाई शाहिद कपूर से सलाह मशवरा लेने पर भी ईशान ने बात की. उन्होंने कहा, भाई ने हमेशा मुझे राह दिखाई है. उन्होंने जिंदगी का एक्सपीरियंस मुझसे 15 साल पहले लिया है, क्योंकि वो मुझसे 15 साल बड़े हैं. बड़े भाई होने के नाते वो हमेशा मेरी इंडिविजुऐलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं". इसके बाद जब ईशान से पूछा गया कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में क्या फर्क है तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि खाना यहां का बेहतर है. बाद में उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि बेसिकली ये कल्चर डिफ्रेंस है. मुझे लगता है कि उनका सिस्टम और प्रोटोकॉल्स अलग हैं. मुझे लगता है कि हम ज्यादा पैशनेट और जुगाड़ू हैं. ज्यादा काम करना हो तो भी पीछे नहीं हटते".

