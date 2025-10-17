NDTV वर्ल्ड समिट में दिखे ये कमाल के रंग, बैले डांस का ये वीडियो देख रह जाएंगे दंग

NDTV World Summit 2025 Videos: NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में कई जानी मानी हस्तियां शिरकत कर रही हैं. इनमें दुनियाभर में मशहूर बैले डांसर और क्‍वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट डॉ. मेरिट मूर ने शानदार डांस दिखाया तो वहीं एआई एक्सपर्ट नितिन मित्तल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तमाम तरह की जानकारियां दीं. इस वर्ल्ड समिट में ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक से लेकर श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूर्या समेत दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं. इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में शामिल होंगे. इस समिट से जुड़े तमाम दिलचस्प वीडियो आप यहां एक साथ देख सकते हैं.

NDTV वर्ल्ड समिट में वर्ल्‍ड फैमस बैले डांसर मेरिट मूर के डांस ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. देखें वीडियो -

NDTV वर्ल्ड समिट में एआई एक्सपर्ट नितिन मित्तल ने भी कई तरह के फैक्ट बताए और ये भी जानकारी दी कि एआई नौकरियों के लिए खतरनाक है या नहीं.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट से जुड़े तमाम दिलचस्प वीडियो आपको यहां नजर आएंगे...