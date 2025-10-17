बैंकों का सरकारीकरण कर दिया.. गरीबों तक नहीं पहुंची सुविधा.. पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी पर क्यों साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDTV वर्ल्ड समिट में इंदिरा गांधी का जिक्र किया और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने पॉलिसी के प्रोसेस के सरकारीकरण को बढ़ावा दिया है. उन्‍होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 60 के दशक में बैंकों का सरकारीकरण यह कहकर किया कि गरीबों के पास खाता नहीं हैं. 2014 में जब हमारी सरकार आई तो देश की आधी आबादी के पास अपना बैंक खाता नहीं था. उन्‍होंने कहा कि जहां ज्यादा सरकारीकरण होगा, वहां उतने ही ब्रेक लगेंगे.

पीएम मोदी ने कहा, "देश की उपलब्धियों को असली ताकत देश के लोगों से मिलती है और देश के लोग अपने सामर्थ्य का सही इस्तेमाल तभी कर पाते हैं जब सरकार का उनके जीवन में न दबाव हो न दखल हो, जहां ज्यादा सरकारीकरण होगा वहां उतने ही ब्रेक लगेंगे, जहां ज्यादा लोकतांत्रिकरण होगा वहां उतनी ही स्‍पीड आएगी."

पीएम मोदी ने कहा, "दुर्भाग्य से 60 साल तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने पॉलिसी के प्रोसेस के सरकारीकरण पर जोर दिया, जबकि बीते 11 वर्षों में हमने पॉलिसी और प्रोसेस के लोकतांत्रिकरण का कार्य किया है. अनस्‍टॉपेबल भारत के पीछे यह भी एक बड़ी वजह है.

गरीब बैंक के दरवाजे तक जाने में डरता था: PM मोदी

उन्‍होंने कहा, "आप बैंकिंग का उदाहरण लीजिए, 60 के दशक में इंदिरा गांधी जी द्वारा बैंकों का क्या कहकर सरकारीकरण किया गया. कहा गया कि गरीबों, किसानों, श्रमिकों यानी देश के आम लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी है, इसलिए सरकारीकरण किया है. यह तर्क दिया गया था, जबकि वास्‍तविकता में कांग्रेस ने क्‍या किया, सरकारों ने क्‍या किया. बैंकों को देश की जनता से और दूर कर दिया गया. दूरी बढ़ा दी गई. गरीब तो बैंकों के दरवाजे तक जाने में डरता था."

50 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खोले: PM मोदी

उन्‍होंने कहा, "2014 में जब हमारी सरकार आई तो देश की आधी से अधिक आबादी के पास अपना एक बैंक खाता तक नहीं था, यह सिर्फ बैंक खाता नहीं होने की समस्या नहीं थी, इसका मतलब देश की बहुत बड़ी आबादी बैंकिंग के लाभ से वंचित थी. वो जरूरत पड़ने पर बाजार से महंगा ब्याज लेने के लिए, अपना घर-जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर थी, देश को इस सरकारीकरण से निकालाना बहुत जरूरी था और हमने ये करके दिखाया. हमने बैंकिंग सेक्टर का लोकतांत्रिकरण किया, उसमें रिफॉर्म किया, हमने मिशन मोड में 50 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खोले."