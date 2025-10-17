क्या AI खा जाएगा नौकरियां, जानिए AI के एक्सपर्ट नितिन मित्तल ने क्या बताया

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में Deloitte के प्रिसिंपल ग्लोबल एआई लीडर, ऑल इन वन AI के लेखक नितिन मित्तल ने भविष्य के एआई के बारे में जिक्र किया. उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की कि क्या AI भविष्य की नौकरियों के लिए खतरा है? मित्तल ने बताया कि आने वाले समय में AI खुद अपने गोल निर्धारित कर सकता है. इसके अलावा मनुष्यों के बेहद कम दखल से खुद से कोई काम कर सकता है.

उन्होंने एआई को तीन श्रेणियों Agentic, Sovereign और Physical में बांटा. उन्होंने एआई द्वारा संस्कृति और भाषा को संरक्षण की भी बात की. इस सवाल पर कि क्या AI हमसे नौकरियां छीन लेगा. मित्तल ने कहा कि चुनौती ये है कि आप नौकरी पर पड़ने वाले असर की जगह ये सोचिए कि कैसे हम इसके निवेशक बने और AI का जमकर इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि AI के बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दीजिए बल्कि इसके बारे में और जानिए. जब रेलवे का वाष्प इंजन आया था तो उस वक्त भी लोगों को चिंता हुई थी. AI भी उससे अलग नहीं है.

मित्तल ने Sovereign AI का जिक्र करते हुए कहा कि अगर भारत के पास ये मॉडल नहीं होगा तो हम अपनी संस्कृति, भाषा को संरक्षित करने की क्षमता गंवा देंगे. हम अपने नागरिकों को वैसी भाषा के बारे में नहीं बता सकते हैं जो वो जानते हैं.