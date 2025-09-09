विज्ञापन
NDTV कॉन्क्लेवः क्या आप BJP की नई महिला अध्यक्ष बनेंगी... सवाल पर निर्मला ने दिया दिलचस्प जवाब

NDTV GST कॉन्क्लेव में जब निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि बीजेपी को कभी महिला अध्यक्ष नहीं मिली है, क्या ये समय आ गया है कि अब बीजेपी की कमान किसी महिला के हाथ में सौंपी जाए. इस सवाल पर निर्मला भी मुस्कुरा उठीं.

  • NDTV कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि क्या बीजेपी को महिला अध्यक्ष मिलेगी.
  • क्या आप (निर्मला) बीजेपी की नई महिला अध्यक्ष बनना चाहेंगी? इस पर सीतारमण ने दिलचस्प जवाब दिया.
  • निर्मला ने कहा कि बीजेपी का अध्यक्ष जो कोई भी बने, चाहे आदमी हो या औरत, हम उनके अंडर काम करेंगे.
भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए पिछले लंबे समय से कवायद चल रही है. NDTV के जीएसटी कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी इससे जुड़ा सवाल पूछा गया. उनसे सवाल किया गया कि क्या बीजेपी को महिला अध्यक्ष मिलेगी. क्या आप (निर्मला) बीजेपी की नई महिला अध्यक्ष बनना चाहेंगी? इस पर सीतारमण ने मुस्कुराते हुए दिलचस्प जवाब दिया.

कॉन्क्लेव में एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा ने निर्मला सीतारमण से सवाल किया कि देश को कभी कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं मिली है. बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव पेंडिग है. बीजेपी को भी महिला अध्यक्ष नहीं मिली है, क्या ये समय आ गया है कि अब बीजेपी को महिला अध्यक्ष मिले. इस सवाल पर निर्मला भी मुस्कुरा उठीं. 

एनडीटीवी के सीईओ राहुल कंवल ने सवालों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए निर्मला से पूछ लिया कि क्या आप बीजेपी की नई प्रेसिडेंट बनना चाहेंगी? इस सवाल पर निर्मला ने सीधा जवाब न देते हुए कहा कि बीजेपी का अध्यक्ष जो कोई भी बनेगा, चाहे वो आदमी हो या औरत, हम सभी उनके अंडर काम करेंगे और इसमें हमें खुशी होगी. 

राहुल कंवल ने जब कुरेदते हुए सवाल किया कि क्या अब समय आ गया है कि बीजेपी की कमान किसी महिला के हाथों में सौंपी जानी चाहिए? इस पर निर्मला ने कहा कि मीडिया बीजेपी से ही सवाल करती है कि ये काम करने का समय आ गया है, वो काम करने का समय आ गया है. बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है, जिसने पंचायत स्तर से लेकर ऊपर विधायिका तक 33 पर्सेंट आरक्षण का सपना पूरा किया है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि मुझे खुद 33 फीसदी महिला आरक्षण का लाभ मिला है. मैं भी सीट आरक्षित होने की वजह से संसद में पहुंच पाई हूं. ऐसे में बीजेपी में कोई भी महिला पीछे नहीं है. नई संसद में भी बीजेपी ही महिला आरक्षण लेकर आई है. 

