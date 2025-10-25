विज्ञापन
विशेष लिंक

डल झील पर सजेगी सुरीली महफिल, एनडीटीवी गुड टाइम्स कॉन्सर्ट की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की तारीफ

मनोज सिन्हा ने आज एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी गुड टाइम्स को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं इस आयोजन के लिए कि सोनू निगम जैसे प्रख्यात कलाकार श्रीनगर आ रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
डल झील पर सजेगी सुरीली महफिल, एनडीटीवी गुड टाइम्स कॉन्सर्ट की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की तारीफ
  • एनडीटीवी गुड टाइम्स रविवार को जम्मू-कश्मीर में डल झील पर कॉन्सर्ट आयोजित कर रहा है.
  • बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम कश्मीर की वादियों को अपनी गायकी से और भी खूबसूरत बनाएंगे.
  • उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए एनडीटीवी को बधाई दी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

जम्मू-कश्मीर में एनडीटीवी गुड टाइम्स का संडे को कॉन्सर्ट होने वाला है. डल झील पर सुरीली महफिल सजने वाली है. बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम अपने सुरों से कश्मीर की वादियों को और खूबसूरत बनाएंगे. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कॉन्सर्ट को लेकर एनडीटीवी को बधाई दी है और कहा है कि यह बहुत ही अच्छी पहल है. 

मनोज सिन्हा ने क्या कहा

मनोज सिन्हा ने आज एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी गुड टाइम्स को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं इस आयोजन के लिए कि सोनू निगम जैसे प्रख्यात कलाकार श्रीनगर आ रहे हैं. स्थानीय कलाकारों को भी एनडीटीवी ने इस कार्यक्रम में अवसर दिया है. इसकी चर्चा पूरे वैली में है और मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को देखने और सुनने आएंगे. मैं खुद भी चाहता था कि मैं रहूं इस कार्यक्रम में, लेकिन छठ पूजा के कारण मुझे आज जाना पड़ रहा है. इसलिए मैं एनडीटीवी को टाइम से क्षमा चाहता हूं. नहीं तो मैं भी सोनू निगम के कार्यक्रम का आनंद ले सकता था. उससे मैं वंचित हूं. आगे फिर देखते हैं कि शायद बनारस में जो आपका कार्यक्रम है, उसमें मैं शामिल हो सकता हूं. 

वाराणसी में आने का किया वादा

आपको बता दें कि वाराणसी के घाट पर पहली बार एआर रहमान आ रहे हैं. वो भी एनडीटीवी गुड टाइम्स के मंच पर. वाराणसी के घाट पर भी सुरीली महफिल सजेगी. मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं काशी में ही पला बढ़ा तो निश्चित रूप से मैं काशी आऊंगा. इसके बाद उन्होंने कश्मीर पर्यटन पर कहा कि ये सच है कि 2019 के बाद और मैं कहूं कि कोविड का एक दौर खत्म हो गया है. रिकॉर्ड संख्या में यहां टूरिस्ट आए. चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हों या इंटरनेशनल टूरिस्ट हों.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDTV Good Times, Sonu Nigam Concert At Dal Lake, Sonu Nigam Concert, Lieutenant Governor Manoj Sinha, Manoj Sinha Praises Ndtv Good Times
Get App for Better Experience
Install Now