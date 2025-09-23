एनडीटीवी ग्रुप आज अपने दर्शकों के लिए कुछ खास ला रहा है, वो भी GOOD की पूरी गारंटी के साथ, बस पर्दा उठने वाला है. भारत का सबसे भरोसेमंद मीडिया NDTV अब अपनी तीन दशक पुरानी विरासत को एक नए आयाम में विस्तार दे रहा है. आज रात 8 बजे नए अंदाज में ये नई शुरुआत हो रही है. यह गुड न्यूज ALL GOOD के साथ होगी और NDTV पर नया लुक लेते हुए होगी. NDTV अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से NDTV Good Times की लॉन्चिंग कर रहा है.
नई शुरूआत...नया अंदाज! ALL GOOD...NDTV पर नया ‘लुक’— NDTV India (@ndtvindia) September 23, 2025
आपके ‘GOOD’ की गारंटी है!
आज रात 8 बजे#NDTV pic.twitter.com/HCsYHLcAUh
NDTV Good Times नए भारत की उस नई पीढ़ी की सांस्कृतिक पहचान
हर कॉन्सर्ट, हर लाइव एक्सपीरियंस, हर कौलेबोरेशन और हर कार्यक्रम के जरिए ऐसे पलों को आकार दिया जाएगा, जो संस्कृति, संबंध और समारोह की स्थायी छाप छोड़ेंगे. NDTV Good Times नए भारत की उस नई पीढ़ी की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में मदद करेगा, जो युवा है, आत्मविश्वासी है, वैश्विक स्तर पर जुड़ी है और अच्छे वक्त के लिए तैयार है.
सबसे युवा आबादी भारत के युवाओं की बढ़ रही सांस्कृतिक रुचि
दुनियाभर में लाइव एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस का क्षेत्र एक प्रभावशाली सांस्कृतिक शक्ति बन चुका है, जिसे लोग साझा करते हैं, याद रखते हैं और जो सामूहिक पहचान में सहजता से रच-बस जाता है. विश्व की सबसे युवा आबादी वाला भारत युवाओं की इस सांस्कृतिक रुचि को बोल्ड, विविध और वैश्विक नजरिए से नया आकार देने के लिए तैयार है.
हमेशा भारत की कहानी के केंद्र में रहा है NDTV
NDTV ने हमेशा से भारत की कहानी को गहराई से समझा और बताया है. पिछले तीन दशकों से NDTV ने देश की पहचान गढ़ने वाले पड़ावों को दर्ज किया है, राष्ट्र की प्रगति को दिशा देने वाले विचारों को स्वर दिया है और उभरते भारत की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है. उत्सवों से लेकर चुनौतियों तक, इतिहास के मोड़ से लेकर रोजमर्रा की अहम घटनाओं तक, NDTV हमेशा भारत की कहानी के केंद्र में रहा है.
NDTV ने लाइव कॉन्सर्ट्स और इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस की दुनिया में रखा कदम
NDTV Good Times की लॉन्चिंग के साथ ग्रुप ने अब लाइव कॉन्सर्ट्स और इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस की दुनिया में कदम रख दिया है. नए भारत में संस्कृति और अनुभवों की बदलती परिभाषा के बीच, यह एक ऐसा मंच होगा जो न सिर्फ मनोरंजन बल्कि जुड़ाव, प्रेरणा और जश्न का एक्सपीरियंस प्रदान करेगा.