विज्ञापन
विशेष लिंक
8 minutes ago
नई दिल्ली:

एनडीटीवी ग्रुप आज अपने दर्शकों के लिए कुछ खास ला रहा है, वो भी GOOD की पूरी गारंटी के साथ, बस पर्दा उठने वाला है. भारत का सबसे भरोसेमंद मीडिया NDTV अब अपनी तीन दशक पुरानी विरासत को एक नए आयाम में विस्तार दे रहा है. आज रात 8 बजे नए अंदाज में ये नई शुरुआत हो रही है. यह गुड न्यूज ALL GOOD के साथ होगी और NDTV पर नया लुक लेते हुए होगी. NDTV अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से NDTV Good Times की लॉन्चिंग कर रहा है.

LIVE UPDATES:

Sep 23, 2025 18:36 (IST)
Link Copied
Share

Sep 23, 2025 18:33 (IST)
Link Copied
Share

NDTV Good Times नए भारत की उस नई पीढ़ी की सांस्कृतिक पहचान

हर कॉन्सर्ट, हर लाइव एक्सपीरियंस, हर कौलेबोरेशन और हर कार्यक्रम के जरिए ऐसे पलों को आकार दिया जाएगा, जो संस्कृति, संबंध और समारोह की स्थायी छाप छोड़ेंगे. NDTV Good Times नए भारत की उस नई पीढ़ी की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में मदद करेगा, जो युवा है, आत्मविश्वासी है, वैश्विक स्तर पर जुड़ी है और अच्छे वक्त के लिए तैयार है.

Sep 23, 2025 18:32 (IST)
Link Copied
Share

सबसे युवा आबादी भारत के युवाओं की बढ़ रही सांस्कृतिक रुचि

दुनियाभर में लाइव एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस का क्षेत्र एक प्रभावशाली सांस्कृतिक शक्ति बन चुका है, जिसे लोग साझा करते हैं, याद रखते हैं और जो सामूहिक पहचान में सहजता से रच-बस जाता है. विश्व की सबसे युवा आबादी वाला भारत युवाओं की इस सांस्कृतिक रुचि को बोल्ड, विविध और वैश्विक नजरिए से नया आकार देने के लिए तैयार है.

Sep 23, 2025 18:32 (IST)
Link Copied
Share

हमेशा भारत की कहानी के केंद्र में रहा है NDTV

NDTV ने हमेशा से भारत की कहानी को गहराई से समझा और बताया है. पिछले तीन दशकों से NDTV ने देश की पहचान गढ़ने वाले पड़ावों को दर्ज किया है, राष्ट्र की प्रगति को दिशा देने वाले विचारों को स्वर दिया है और उभरते भारत की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है. उत्सवों से लेकर चुनौतियों तक, इतिहास के मोड़ से लेकर रोजमर्रा की अहम घटनाओं तक, NDTV हमेशा भारत की कहानी के केंद्र में रहा है.

Sep 23, 2025 18:32 (IST)
Link Copied
Share

NDTV ने लाइव कॉन्सर्ट्स और इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस की दुनिया में रखा कदम

NDTV Good Times की लॉन्चिंग के साथ ग्रुप ने अब लाइव कॉन्सर्ट्स और इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस की दुनिया में कदम रख दिया है. नए भारत में संस्कृति और अनुभवों की बदलती परिभाषा के बीच, यह एक ऐसा मंच होगा जो न सिर्फ मनोरंजन बल्कि जुड़ाव, प्रेरणा और जश्न का एक्सपीरियंस प्रदान करेगा.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Ndtv Good Times, Ndtv Good Times Launch, New India, NDTV Group, NDTV News
Get App for Better Experience
Install Now