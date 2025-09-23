एनडीटीवी ग्रुप आज अपने दर्शकों के लिए कुछ खास ला रहा है, वो भी GOOD की पूरी गारंटी के साथ, बस पर्दा उठने वाला है. भारत का सबसे भरोसेमंद मीडिया NDTV अब अपनी तीन दशक पुरानी विरासत को एक नए आयाम में विस्तार दे रहा है. आज रात 8 बजे नए अंदाज में ये नई शुरुआत हो रही है. यह गुड न्यूज ALL GOOD के साथ होगी और NDTV पर नया लुक लेते हुए होगी. NDTV अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से NDTV Good Times की लॉन्चिंग कर रहा है.

LIVE UPDATES: