PG मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, NMC ने 450 नई सीटों को दी मंजूरी

NMC ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए करीब 450 अतिरिक्त PG मेडिकल सीटों को मंजूरी दे दी है. ये फैसला मेडिकल कॉलेजों की अपीलों पर लिया गया है. इससे NEET-PG काउंसलिंग में सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी.

पीजी मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी

पोस्टग्रेजुएट मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अब तक करीब 450 अतिरिक्त PG मेडिकल सीटों को मंजूरी दे दी है. ये फैसला मेडिकल कॉलेजों की दाखिल अपीलों की समीक्षा के बाद लिया गया है. इसका सीधा फायदा NEET-PG काउंसलिंग में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा, क्योंकि सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और कॉम्पिटिशन का दबाव कुछ हद तक कम होगा.

कैसे और क्यों मिली अतिरिक्त सीटों की मंजूरी

NMC के तहत काम करने वाले मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) की फर्स्ट अपील कमेटी ने 29, 30 और 31 दिसंबर 2025 को कई बैठकों के दौरान मेडिकल कॉलेजों की अपीलों पर विचार किया. ये अपीलें NMC एक्ट, 2019 की धारा 28(5) के तहत दायर की गई थीं.

इन बैठकों के बाद अलग-अलग राज्यों के मेडिकल कॉलेजों को PG सीटें बढ़ाने की अनुमति दी गई. पहले चरण में 171, फिर 262 और अब कुल मिलाकर लगभग 450 सीटों को हरी झंडी मिल चुकी है. NMC का कहना है कि ये प्रक्रिया अभी जारी है और आगे भी कुछ सीटें जुड़ सकती हैं.

किन विषयों और राज्यों को हुआ सबसे ज्यादा फायदा

इन अतिरिक्त सीटों में जनरल मेडिसिन, रेडियोडायग्नोसिस, डर्मेटोलॉजी (DVL), जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑप्थैल्मोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन और एनेस्थीसियोलॉजी जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं.

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और मणिपुर समेत 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कॉलेजों को इसका लाभ मिला है.

NEET-PG काउंसलिंग में क्या होगा अगला कदम

MARB ने 6 जनवरी 2026 को जारी नोटिस में साफ किया है कि काउंसलिंग अथॉरिटीज को अलग-अलग कॉलेजों के Letters of Permission (LOP) का इंतजार नहीं करना है. अपील कमेटी की जारी सूची को ही काउंसलिंग के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा.

NMC सचिव डॉ. राघव लैंगर ने भी सभी राज्यों और काउंसलिंग संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि इन सीटों को तुरंत PG एडमिशन प्रक्रिया में शामिल किया जाए. इससे 2025-26 में PG मेडिकल एडमिशन ज्यादा सुचारू और पारदर्शी होने की उम्मीद है.

