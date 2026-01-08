विज्ञापन
73 साल के BJP MLA देवेंद्र जैन ने बताया-क्यों छूए ज्योतिरादित्य सिंधिया के 31 वर्षीय 'युवराज' के पैर? देखें वायरल VIDEO

Jyotiraditya Son: शिवपुरी के BJP MLA देवेंद्र कुमार जैन द्वारा महाआर्यमन सिंधिया के पैर छूने का VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. MP News में चर्चा का विषय बने इस मामले पर विधायक Devendra kumar Jain ने इसे सम्मान की भावना बताया. Madhya Pradesh में यह घटना तेजी से ट्रेंड कर रही है.

73 साल के BJP MLA देवेंद्र जैन ने बताया-क्यों छूए ज्योतिरादित्य सिंधिया के 31 वर्षीय 'युवराज' के पैर? देखें वायरल VIDEO

Jyotiraditya Son Viral VIDEO: मध्य प्रदेश के शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक देवेंद्र कुमार जैन और शिवपुरी-गुना से भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में 73 वर्षीय विधायक देवेंद्र जैन, खुद से उम्र में 42 साल छोटे 31 वर्षीय महाआर्यमन सिंधिया के पैर छूते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को लेकर सियासी और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शिवपुरी जिला स्टेडियम में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर विधायक देवेंद्र जैन, महाआर्यमन सिंधिया समेत कई लोग मौजूद हैं. विधायक मंच पर केक काटते हैं, जबकि महाआर्यमन खड़े होकर ताली बजाते दिखाई देते हैं. केक काटने के बाद विधायक देवेंद्र जैन, महाआर्यमन सिंधिया के पैर छू लेते हैं.  

भाजपा MLA देवेंद्र जैन ने खुद से 42 साल छोटे सिंधिया के पैर क्‍यों छूए, NDTV को बताई वजह

महाआर्यमन के पैर छूने का वीड‍ियो वायरल

NDTV से बातचीत में विधायक देवेंद्र कुमार जैन ने कहा कि किस संविधान में लिखा है कि अपने से छोटे व्यक्ति के पैर छूना गलत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वीडियो 5 जनवरी 2026 का है और महाआर्यमन के पैर छूना केवल उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का तरीका था. उन्होंने कहा कि लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता.

विधायक देवेंद्र जैन ने पूरी घटना की पृष्ठभूमि बताते हुए कहा कि 5 जनवरी 2026 को उनका जन्मदिन था. वे 69वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स (NSG) 2025-26 के कार्यक्रम में मौजूद थे. किसी ने महाआर्यमन सिंधिया को उनके जन्मदिन की जानकारी दे दी, जिसके बाद महाआर्यमन ने बाजार से केक मंगवाया और मंच पर ही केक कटवाया.

देवेंद्र जैन के मुताबिक, महाआर्यमन ने खड़े होकर उनके लिए “तुम जियो हजारों साल” गीत भी गाया. इस सम्मान से वे भावुक हो गए और आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने महाआर्यमन के पैर छुए. उन्होंने कहा कि वे तीन बार के विधायक हैं और कोई नासमझ बच्चा नहीं हैं. 

Devendra jain BJP MLA Shivpuri सोशल मीडिया पर ट्रोल

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विधायक देवेंद्र जैन को ट्रोल भी किया जा रहा है. एक यूजर ने ल‍िखा-“झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर, सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े” 72 वर्ष के शिवपुरी के विधायक देवेन्द्र जैन अपने से 42 वर्ष छोटे महाआर्यमन सिंधिया के पैर छू रहे हैं. यह सम्मान नहीं बल्कि गुलामी की मानसिकता है जो आजादी के 78 साल बाद भी लोगों के जहन में कायम है.  

Devendra Kumar Jain MLA ShivpuriMadhya Pradesh

Devendra Kumar Jain MLA ShivpuriMadhya Pradesh                                                           Photo-facebook@DevendraJainBJP

देवेंद्र कुमार जैन ‘पत्‍ते वाले' कौन हैं?

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के शपथ पत्र के अनुसार देवेंद्र कुमार जैन की उम्र 70 वर्ष थी, जो 2026 में 73 साल हो चुकी है. वे वचन लाल जैन के पुत्र हैं और शिवपुरी की महल कॉलोनी के निवासी हैं. 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार केपी सिंह को 43,030 वोटों से हराया था. देवेंद्र कुमार जैन को कुल 112,324 वोट म‍िले थे जबक‍ि कांग्रेस के केपी स‍िंंह  69,294 ही हास‍िल कर पाए.  

