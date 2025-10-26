विज्ञापन
श्रीनगर की वादियों में आज सजेगी सुरों की महफिल, NDTV Good Times कॉन्सर्ट में सुनें सोनू निगम की जादुई आवाज

एनडीटीवी के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ राहुल कंवल ने कहा कि NDTV Good Times का श्रीनगर में ये पहला कॉन्सर्ट है.पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में पर्यटन काफी कम हो गया था. एनडीटीवी यहां पर सोनू निगम को लेकर आ रहा है, इससे घाटी में पॉजिटिविटी की एक लहर फैल गई है कि यहां पर कुछ बड़ा हो रहा है.

श्रीनगर में आज NDTV Good Times का कॉन्सर्ट.
  • श्रीनगर के डल झील किनारे NDTV Good Times का पहला म्यूजिकल कॉन्सर्ट आज आयोजित होने वाला है.
  • इस कॉन्सर्ट से कश्मीर घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय माहौल में सकारात्मकता आने की उम्मीद है.
  • सोनू निगम के साथ ही लोकल कलाकार काजी तौकीर और रोहान मलिक को अपने गृह शहर में परफॉर्म करने का मौका मिला है.
श्रीनगर:

श्रीनगर में डल झील के किनारे सुरों का मंच तैयार है. रविवार को NDTV Good Times के सुरों की महफिल लगी है. इस कॉन्सर्ट में बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम अपनी आवाज का जादू बिखेरने जा रहे हैं. धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की फिजाओं में आज सुरों का पहरा दिखेगा. इस कॉन्सर्ट में सोनू निगम के साथ ही लोकल ब्वॉय काजी तौकीर और रोहान मलिक भी अपने सुरों का जलवा बिखेर रहे हैं. NDTV Good Times के इस कॉन्सर्ट में सोनू निगम के खास परफॉर्मेंस का इंतजार सभी को बेसब्री से है. 

सोनू निगम के आने से घाटी में पॉजिटिविटी का माहौल

एनडीटीवी के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ राहुल कंवल ने कहा कि NDTV Good Times का श्रीनगर में ये पहला कॉन्सर्ट है. श्रीनगर में डल झील के किनारे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं. पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में पर्यटन काफी कम हो गया है. लोग यहां आने से परहेज कर रहे थे. एनडीटीवी यहां पर सोनू निगम को लेकर आ रहा है, इससे घाटी में पॉजिटिविटी की एक लहर फैल गई है कि यहां पर कुछ बड़ा हो रहा है. कुछ ग्रैंड हो रहा है और कुछ बड़ा जबरदस्त होने वाला है.

घाटी में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

एनडीटीवी की टीम जब श्रीनगर आ रही थी तो पायलट से लेकर  पैसेंजर और जिन दुकानों पर हम रुक रहे थे, वहां लोग इसके बारे में पूछ रहे थे. यहां पर पर्यटन क्षेत्र को काफी चोट पहुंची है तो अगर ये मैसेज जाता है कि वादी में सब नॉर्मल हो रहा है, लोग एक बार फिर पर्यटन के बारे में  सोच रहे हैं तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है.

घाटी में NDTV Good Times के इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है. कहीं ना कहीं ये गुड टाइम्स के एक म्यूजिकल कंसर्ट से बहुत बड़ी चीज़ बन गई है. लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं. इस मंच और वेन्यू से कई पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं. 

तौकीर और रोहन को श्रीनगर में गाने का मौका मिला

राहुल कंवल ने कहा कि यहां पर एआईसीसी बहुत मशहूर वेन्यू है. 2002 में यहां पर वाजपेयी सरकार की हुर्रियत से मुलाकात हुई थी. तब वह यहां आए थे. उन्होंने आडवाणी जी का डल झील के किनारे इंटरव्यू किया था. तो कई सारी दशकों पुरानी यादें भी इसी मंच और इसी वेन्यू से जुड़ी हुई है. कॉन्सर्ट पर उन्होंने कहा कि दो लोकल परफॉर्मर्स तौकीर और रोहन मलिक बहुत सालों से चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको श्रीनगर में अपने होम क्राउड के सामने परफॉर्म करने का उनको मौका मिले, क्योंकि ये लोग दुनिया भर में गए हैं. देश के अलग अलग शहरों में उन्होंने परफॉर्म किया है. उन्होंने अलग अलग विदेशी लोकेशन पर भी परफॉर्म किया है. लेकिन उनको कभी श्रीनगर में परफॉर्म करने का इससे पहले मौका नहीं मिला. दो तीन बार उन्होंने जब कोशिश की तो किसी न किसी वजह से कैंसिल हो गया. अब उनके लिए यह बहुत बड़ी बात है. 

डल झील के किनारे ये कॉन्सर्ट जिंदगी भर याद रहेगा

इस कॉन्सर्ट में उनके गांव से माता-पिता, दोस्त उनकी टीचर, प्रिंसिपल सब आ रहे . हमारे लिए भी यह बड़ी बात है. क्यों कि एक बड़े सिंगर और दो लोकल सेंसेशन परफॉर्म कर रहे हैं. लोकल लोगों, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स में   बहुत एक्साइटमेंट है. सभी टिकट बहुत हद तक सोल्ड आउट हो चुके हैं. हम चाहते है कि लोगों को एक एक्सपीरियंस मिले. डल झील के किनारे ये कॉन्सर्ट जो भी देखेगा, उसे ये जिंदगी भर याद रहेगा 


 

