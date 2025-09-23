विज्ञापन
NDTV Good Times की लॉन्चिंग के साथ ग्रुप ने अब लाइव कॉन्सर्ट्स और इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस की दुनिया में कदम रख दिया है.

NDTV Good Times : नए भारत का नया मंच
  NDTV Good Times की लॉन्चिंग से ग्रुप ने लाइव कॉन्सर्ट, इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस क्षेत्र में आगाज किया है.
  NDTV ग्रुप का यह चैनल अनेक शहरों में प्रतिष्ठित कलाकारों को मंच देगा, जहां हर शाम एक यादगार उत्सव बन जाएगी.
  ए.आर. रहमान, सोनू निगम, शंकर-एहसान-लॉय, जुबिन नौटियाल और नेहा कक्कड़ भी लाइव परफॉर्मेंस देंगे.
भारत का सबसे भरोसेमंद मीडिया NDTV अब अपनी तीन दशक पुरानी विरासत को एक नए आयाम में विस्तार दे रहा है. NDTV Good Times की लॉन्चिंग के साथ ग्रुप ने अब लाइव कॉन्सर्ट्स और इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस की दुनिया में कदम रख दिया है. नए भारत में संस्कृति और अनुभवों की बदलती परिभाषा के बीच, यह एक ऐसा मंच होगा जो न सिर्फ मनोरंजन बल्कि जुड़ाव, प्रेरणा और जश्न का एक्सपीरियंस प्रदान करेगा.

NDTV ने हमेशा से भारत की कहानी को गहराई से समझा और बताया है. पिछले तीन दशकों से NDTV ने देश की पहचान गढ़ने वाले पड़ावों को दर्ज किया है, राष्ट्र की प्रगति को दिशा देने वाले विचारों को स्वर दिया है और उभरते भारत की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है. उत्सवों से लेकर चुनौतियों तक, इतिहास के मोड़ से लेकर रोजमर्रा की अहम घटनाओं तक, NDTV हमेशा भारत की कहानी के केंद्र में रहा है.

ए.आर. रहमान और सोनू निगम के भी कॉन्सर्ट होंगे.

दुनियाभर में लाइव एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस का क्षेत्र एक प्रभावशाली सांस्कृतिक शक्ति बन चुका है, जिसे लोग साझा करते हैं, याद रखते हैं और जो सामूहिक पहचान में सहजता से रच-बस जाता है. विश्व की सबसे युवा आबादी वाला भारत युवाओं की इस सांस्कृतिक रुचि को बोल्ड, विविध और वैश्विक नजरिए से नया आकार देने के लिए तैयार है. 

NDTV Good Times देश के अनेक शहरों में प्रतिष्ठित कलाकारों को मंच देगा, जहां हर शाम एक यादगार उत्सव बन जाएगी. इस सांस्कृतिक सफर में ए.आर. रहमान का जादुई संगीत वाराणसी के पवित्र घाटों पर गूंजेगा. सोनू निगम श्रीनगर की डल झील पर मोहम्मद रफी के 100 वर्षों की यात्रा को समर्पित श्रद्धांजलि देंगे. शंकर-एहसान-लॉय अपने पावरहाउस म्यूजिक से मंच को जीवंत बनाएंगे तो जुबिन नौटियाल और नेहा कक्कड़ अपनी लोकप्रिय धुनों से माहौल में रोमांच भरेंगे. ये प्रस्तुतियां अपनी विशिष्ट अनुभूति, गहरे जुड़ाव से दर्शकों को ऐसा अनुभव देंगी, जो यादों में अविस्मरणीय बनकर हमेशा के लिए बस जाएगा. 

NDTV के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कहा कि NDTV हमेशा समाज और स्टोरीटेलिंग के संगम पर खड़ा रहा है. NDTV Good Times के जरिए हम उस प्रतिबद्धता को लाइव कल्चर और एक्सपीरियंस की दुनिया में ले जा रहे हैं, जहां हर प्रस्तुति पूरे भारत के दर्शकों के लिए सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि प्रेरणा, जुड़ाव और यादगार लम्हों का जरिया बनेगी.

NDTV के चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर राहुल शॉ ने कहा कि लाइव एक्सपीरियंस आज ग्लोबल संस्कृति की नई धड़कन है. NDTV Good Times भारत के लिए उस धड़कन को नए सिरे से गढ़ने का प्रयास है. यह देश के बेहतरीन कलाकारों को असाधारण मंच प्रदान करेगा ताकि हर परफॉर्मेंस एक यादगार अवसर में बदल जाए.

NDTV Good Times के लॉन्चिंग अवसर पर NDTV के सीईओ व एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल (दाएं), NDTV के चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर राहुल शॉ (बीच में) और प्राइमटाइम एंकर आशुतोष चतुर्वेदी (बाएं).

इस सांस्कृतिक सफर को खास बनाता है NDTV का व्यापक नेटवर्क और अनुभव, जिसके पास ऐसे लाइव एक्सपीरियंस को गढ़ने और उन्हें टीवी, डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सहजता से विस्तार देने की बेजोड़ क्षमता है. डिस्ट्रिक्ट जैसे भरोसेमंद टिकटिंग पार्टनर के साथ NDTV Good Times सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अनुभवों को नए सिरे से परिभाषित करेगा, उन्हें अविस्मरणीय और अनोखा बनाएगा.

हर कॉन्सर्ट, लाइव एक्सपीरियंस, कौलेबोरेशन और हर प्रोग्राम एक ऐसा पल रचेंगे, जो संस्कृति, संबंध और समारोह की स्थायी छाप छोड़ेंगे. NDTV Good Times नए भारत की उस नई पीढ़ी की सांस्कृतिक पहचान को आकार देगा, जो युवा है, आत्मविश्वासी है, वैश्विक स्तर पर जुड़ी है और अच्छे वक्त को गले लगाने के लिए तैयार है. 
 

