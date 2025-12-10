Breaking News Share Twitter

मैं सिर्फ पार्टनर था...गोवा नाइट क्लब में कोऑनर अजय गुप्ता से NDTV ने पूछा सवाल

गोवा नाइट क्लब आग मामले में बुधवार को गिरफ्तार हुए को ऑनर अजय गुप्ता से एनडीटीवी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उसमें पार्टनर था, बाकी इससे मेरा कुछ संबंध नहीं है. बता दें कि आग लगने की इस घटना में 25 लोगों की मौत हुई थी. फिलहाल अजय गुप्ता क्राइम ब्रांच ऑफिस सनलाइट कॉलोनी में है. उसे कल गोवा पुलिस ने सोहना से ट्रैक करना शुरू किया था. अजय गुप्ता अपने ड्राइवर के साथ HR नबंर की इनोवा गाड़ी में था. फिर वह दिल्ली के लाजपत जनर में इंस्टिट्यूट ऑफ़ ब्रेन एंड स्पाइन में भर्ती हो गया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया.

बता दें कि गोवा पुलिस ने मंगलवार को 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के चार मालिकों में से एक अजय गुप्ता को हिरासत में ले लिया था. राज्य पुलिस ने अजय गुप्ता और एक अन्य मालिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था. गोवा पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने नाइट क्लब के मालिकों में से एक अजय गुप्ता को हिरासत में लिया है. वह इस मामले में गिरफ्तार किये गये छठे व्यक्ति हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले उनके खिलाफ एक एलओसी जारी किया गया था क्योंकि पुलिस टीम उनके दिल्ली स्थित आवास पर उन्हें नहीं ढूंढ पाई थी. उन्होंने बताया कि गुप्ता बाद में राष्ट्रीय राजधानी में पाए गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया. नाइट क्लब के दो और मालिक - सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा - फरार हैं और उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है.