यशस्वी जायसवाल नहीं, अश्विन ने इस खिलाड़ी को बताया टीम इंडिया का फ्यूचर एक्स-फैक्टर

Ravichandran Ashwin Picks Next Generation X-Factor: पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें इस साल भारत का सबसे प्रभावशाली गेंदबाज बताया है. अपने यूट्यूब चैनल ‘ऐश की बात' पर अश्विन ने कहा कि वरुण हर बार टीम की जरूरत पर खरे उतरे हैं और उनका असर मैदान पर साफ दिखाई देता है. अश्विन के मुताबिक, वरुण का X-फैक्टर उन्हें खास बनाता है और विरोधी बल्लेबाज़ों के लिए उन्हें पढ़ पाना अब भी मुश्किल है. उन्होंने यह भी कहा कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत की संभावनाओं के लिहाज से वरुण की भूमिका बेहद अहम हो सकती है.

संघर्ष से शिखर तक का सफर

अश्विन ने वरुण चक्रवर्ती के प्रेरणादायक सफर का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि टीम से बाहर होने के बाद वरुण ने खुद को फिर से तैयार किया और शानदार वापसी की. आज वह टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज़ों में शामिल हैं.

अश्विन ने याद दिलाया कि वरुण मूल रूप से आर्किटेक्ट थे और क्रिकेट उनका पहला पेशा नहीं था. चेन्नई की निचली डिवीजन से लेकर TNPL में शानदार प्रदर्शन तक का उनका सफर कई युवा खिलाड़ियों के लिए मिसाल है.

व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भरोसेमंद नाम

वरुण चक्रवर्ती ने अब तक चार वनडे में 10 विकेट और 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 36 विकेट लिए हैं. इस प्रदर्शन के दम पर वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों में से एक बन चुके हैं.

अभिषेक शर्मा को बताया भविष्य का सितारा

अश्विन ने युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की भी दिल खोलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि अभिषेक का उभरना सिर्फ एक खिलाड़ी का आना नहीं, बल्कि भारत की अगली पीढ़ी के X-फैक्टर का संकेत है. अश्विन के अनुसार, 2025 में भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में अभिषेक सबसे आगे हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 21 मैचों में 42.95 की औसत और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 859 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं.

पावरप्ले बैटिंग को दी नई पहचान

अश्विन का मानना है कि अभिषेक शर्मा ने भारत की पावरप्ले बल्लेबाज़ी को नया आयाम दिया है. उन्होंने इच्छा जताई कि अभिषेक को वनडे क्रिकेट में भी मौके मिलने चाहिए और भविष्य में उनके रेड-बॉल कौशल पर भी काम किया जाएगा. अश्विन ने उन्हें पुरुष टीम के ‘प्लेयर ऑफ द ईयर' का मजबूत दावेदार बताया.

रोहित-विराट में अब भी वर्ल्ड कप जीतने की भूख

सीनियर खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली पर बात करते हुए अश्विन ने कहा कि दोनों के भीतर 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतने की आग अब भी जिंदा है. उन्होंने कहा कि फैंस को इन दिग्गजों द्वारा खेले जा रहे हर मैच का आनंद लेना चाहिए. अश्विन के मुताबिक, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद भी दोनों खिलाड़ियों ने वनडे क्रिकेट में शानदार वापसी की है और उनका अनुभव टीम के लिए बेहद कीमती है.

विराट की फॉर्म भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ संकेत

अश्विन ने कहा कि विराट कोहली इस समय बेहतरीन लय में हैं, जो भारतीय क्रिकेट के लिए सकारात्मक संकेत है. विजय हजारे ट्रॉफी में भी दोनों दिग्गजों ने अपनी क्लास दिखाई है रोहित शर्मा ने मुंबई के लिए 155 रनों की बड़ी पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने टूर्नामेंट में 131 और 77 रनों की शानदार पारियां खेलीं.