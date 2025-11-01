चुनाव जीतने के बाद क्या नीतीश कुमार ही दोबारा सीएम होंगे? अमित शाह ने दिया ये जवाब

NDTV Power Play के मंच पर जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे, तो सबसे बड़ा सवाल यही था. क्या बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? इस पर गृह मंत्री शाह ने पूरी स्पष्टता के साथ जवाब दिया. उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. मैं फिर से एक बार स्पष्ट करता हूं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और चुनाव जीतने के बाद भी वही रहेंगे.” अमित शाह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का चयन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें विधायक तय करते हैं, लेकिन एनडीए पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि नेतृत्व नीतीश कुमार का ही रहेगा.

ये भी पढ़ें : मतदान भी अच्छा होगा और परिणाम भी अच्छा होगा... NDTV पावर प्ले में बोले गृहमंत्री अमित शाह

नीतीश की सेहत पर क्या बोले शाह

इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की सेहत पर उठ रहे सवालों को भी खारिज करते हुए कहा, “नीतीश कुमार रोज़ 5 सभाएं कर रहे हैं, 5 गांव जा रहे हैं. बिहार में इसे अच्छी सेहत का प्रतीक माना जाता है.” एनडीए के घोषणापत्र के लॉन्च के मौके पर मंच पर मौजूद छह नेताओं ने करीब सवा घंटे तक जनता को संबोधित किया. शाह ने इसे पांच पांडवों की तरह बताया और कहा कि घोषणापत्र के तुरंत बाद सभी दलों के नेताओं ने मीडिया को इंटरव्यू भी दिए, जिससे गठबंधन की एकजुटता और आत्मविश्वास साफ नजर आया.

ये भी पढ़ें : NDTV Bihar Power Play: तेजस्वी यादव के नौकरी वाले वादे पर अमित शाह ने क्या कहा, जानिए

नीतीश के नाम पर पीयूष गोयल ने क्या कहा

NDTV Bihar Power Play मंच पर ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार में 14 नवंबर को खुशखबरी मिलेगी. नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार का गठन होगा. जब उनसे पूछा गया कि बिहार में नीतीश कुमार के दोबारा सीएम बनने पर बड़ा कन्फ्यूजन है. इस पर पीयूष गोयल ने साफ कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे. उन्होंने आगे बताया कि गृहमंत्री शाह भी इस बात को सार्वजनिक रूप कह चुके हैं कि प्रदेश की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी.