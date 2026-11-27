बाल विवाह के खिलाफ देशभर में चल रहे अभियान को नई गति मिली है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि उनकी सरकार ने 2021 से अब तक इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 6,705 लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए मनाए जा रहे पहले अंतरराष्ट्रीय दिवस के मौके पर कहा कि राज्य में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी लड़की के भविष्य से समझौता नहीं होने दिया जाएगा. आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2023 में सबसे अधिक 4,853 गिरफ्तारियां दर्ज की गईं, जबकि 2026 में अक्टूबर तक 646 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

देशभर में चल रहे जागरूकता कार्यक्रम

बाल विवाह उन्मूलन दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने महिलाओं, किशोरियों और स्थानीय लोगों के साथ जागरूकता मार्च निकाला. कार्यक्रम में करीब 2,000 लोगों ने हिस्सा लिया और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया. मंत्री ने लोगों से बाल विवाह की सूचना तुरंत प्रशासन को देने और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की.

मध्य प्रदेश में भी दिखा सकारात्मक असर

मध्य प्रदेश में भी बाल विवाह रोकने की मुहिम का असर देखने को मिला है. पिछले कुछ वर्षों में राज्य में बाल विवाह के मामलों में करीब 12 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. कभी जहां बाल विवाह की दर 32 प्रतिशत थी, वह घटकर 20 प्रतिशत तक पहुंच गई है. भोपाल की कई युवतियों ने अपने और अन्य लड़कियों के बाल विवाह रुकवाने के अनुभव साझा किए. इन युवतियों का कहना है कि शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक समर्थन के कारण अब लड़कियां कम उम्र में शादी के खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं. सामाजिक संगठनों और प्रशासन के सहयोग से वे अपने आसपास के इलाकों में भी जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं.

बाल विवाह के खिलाफ बढ़ रही सामाजिक भागीदारी

विशेषज्ञों का मानना है कि बाल विवाह न केवल लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर डालता है, बल्कि उनके भविष्य के अवसरों को भी सीमित कर देता है. यही वजह है कि सरकारों के साथ-साथ सामाजिक संगठन और युवा भी इस कुरीति के खिलाफ अभियान में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं. इससे बाल विवाह रोकने की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है.

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