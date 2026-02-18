NDTV आज AI Impact Summit की मेजबानी कर रहा है. राजधानी दिल्ली के ITC Maurya में आयोजित समिट की शुरुआत एक भव्य नृत्य प्रस्तुति से होगी, जिसमें LED स्क्रीन के जरिए समिट की पूरी कहानी दर्शाई जाएगी.
नई दिल्ली में आयोजित NDTV AI Summit 2026 आज सुबह 10:00 बजे शुरू होगा और रात 8 बजे तक चलेगा. इस समिट में दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों, AI शोधकर्ताओं और ग्लोबल लीडर्स के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, जिम्मेदार उपयोग और नवाचार पर गहन चर्चा होगी.
समिट में शामिल प्रमुख वक्ता
इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ और उद्योग जगत के नेता शामिल हैं:
- क्रिस लहेन, चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर, OpenAI
- जय पुरी, एग्ज़ीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, NVIDIA
- अरविंद जैन, फाउंडर एवं CEO, Glean
- ऋषि सुनक, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री
- स्टुअर्ट रसेल, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस, UC Berkeley
- आकिस इवांजेलिडिस, को-फाउंडर एवं इंडिया प्रेसिडेंट, Nothing
- माटी स्तानिस्ज़ेव्स्की, को-फाउंडर, Eleven Labs
- जेम्स मैनिक्का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, Google
AI की दिशा तय करने वाला बड़ा मंच
समिट का फोकस है- AI में हो रहे तेज बदलावों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि तकनीक इंसानों के हित में, सुरक्षित और सभी के लिए उपयोगी बने. नीति, नवाचार और समाज पर AI के प्रभाव जैसे विषयों पर पूरे दिन विचार-विमर्श होगा. यह सम्मेलन भारत में तकनीकी नेतृत्व को आगे बढ़ाने और वैश्विक AI संवाद में देश की भूमिका मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
NDTV के मंच पर जुटेंगे कई दिग्गज
आज के सत्रों में कई वैश्विक नेता शामिल होंगे. खासतौर पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री Rishi Sunak के साथ होने वाली फायरसाइड चैट पर सभी की निगाहें हैं, जहां वे 'एज ऑफ इंटेलिजेंस' पर अपने विचार साझा करेंगे. इसके अलावा OpenAI के शीर्ष अधिकारी भी AI के भविष्य, सही उपयोग पर चर्चा करेंगे.
बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में पांच दिवसीय India AI Impact Summit सोमवार से चल रहा है. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. इस एक्सपो में 600 स्टार्टअप्स और 13 देशों के पवेलियन लगाए गए हैं. समिट में 100 से अधिक देशों से विश्व नेता, प्रतिनिधि और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जिससे यह आयोजन वैश्विक AI संवाद का एक अहम केंद्र बन गया है.
NDTV AI Summit 2026 के लाइव अपडेट के लिए इस पेज पर बने रहें:
यहां देखें NDTV AI समिट की लाइव कवरेज
समिट में शामिल प्रमुख वक्ता
इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ और उद्योग जगत के नेता शामिल हैं:
क्रिस लहेन, चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर, OpenAI
जय पुरी, एग्ज़ीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, NVIDIA
अरविंद जैन, फाउंडर एवं CEO, Glean
ऋषि सुनक, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री
स्टुअर्ट रसेल, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस, UC Berkeley
आकिस इवांजेलिडिस, को-फाउंडर एवं इंडिया प्रेसिडेंट, Nothing
माटी स्तानिस्ज़ेव्स्की, को-फाउंडर, Eleven Labs
जेम्स मैनिक्का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, Google
NDTV India AI Summit 2026: क्या है यह आयोजन?
NDTV का India AI Summit 2026 भारत की विशिष्ट ताकतों- जैसे बड़े पैमाने पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज़ी से बढ़ता स्टार्टअप माहौल और मजबूत अनुसंधान इकोसिस्टम पर आधारित एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है. इसका उद्देश्य भारत को सिर्फ AI क्रांति का हिस्सा नहीं, बल्कि दुनिया में AI के नियम, दिशा और मानकों को तय करने वाला देश बनाना है.
इस समिट का मकसद नीति-निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्यमियों और विचारकों को एक साथ लाकर भारत और पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है, जो विश्वसनीय, समावेशी और परिवर्तनकारी AI की दिशा तय करे.
समिट के मुख्य पार्टनर्स
- Knowledge Partner: Dayananda Sagar University
- Co-powered by: DP World
- State Partner: उत्तर प्रदेश सरकार
- Insurance Partner: Axis Max Life Insurance
- Associate Partners: Rocket, Union Bank, Zoho
- Impact Partner: Adani Solar & Adani Ports
- Special Partner: Lokpriya Gopinath Bardoloi
- Travel Partner: Gaura Travels
- Real Estate Partner: Eldeco
यह समिट भारत को AI नेतृत्व में वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है.
NDTV AI समिट के लिए मंच तैयार
NDTV इंडिया एआई समिट के लिए मंच तैयार है, जिसमें नीति निर्माता, उद्योगपति, और विचारकों को एक साथ लाया जाएगा ताकि मानवीय मूल्यों और नैतिक उत्तरदायित्व पर आधारित AI के भविष्य को आकार दिया जा सके.