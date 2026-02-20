विज्ञापन
श्रीलंका, मॉरीशस, स्लोवाकिया... PM मोदी की राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत, ग्लोबल कंपनी के CEOs से भी खास मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की. दोनों नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में विकास को लेकर द्विपक्षीय वार्ता की. इसके साथ ही पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनूरा ने भी द्विपक्षीय वार्ता की.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की
  • पीएम ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से व्यापार, निवेश, रक्षा और डिजिटल तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की
  • पीएम मोदी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से भी बातचीत की
नई दिल्ली:

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के अपने समकक्षों के साथ भी मिल रहे हैं और द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं. पीएम मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम और लिकटेंस्टीन के राजकुमार, एलोइस फिलिप मारिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. इसके अलावा, उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की. पीएम मोदी स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मिले.

साथ ही प्रधानमंत्री ने OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और क्वालकॉम के CEO और प्रेसिडेंट क्रिस्टियानो अमोन के साथ भी बैठक की और कई मुद्दों पर बात की.

विदेश मंत्रालय ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की जानकारी देते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एआई इम्पैक्ट समिट के मौके पर स्लोवाक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की. उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की और व्यापार और निवेश, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा, अंतरिक्ष, एनर्जी, कल्चर और लोगों के बीच लिंकेज जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की."

पीएम मोदी से मिलने के बाद स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया, "मैंने उन्हें बहुत अच्छे से आयोजित किए गए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए बधाई दी, जिसमें लीडर्स, इनोवेटर्स और बिजनेस एक साथ आए ताकि एआई को जिम्मेदारी से बढ़ाया जा सके और ग्लोबल सहयोग को मजबूत किया जा सके. हम इस बात पर सहमत हुए कि एआई को डेमोक्रिटाइज किया जाना चाहिए, ताकि इसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों को ही नहीं, बल्कि आम लोगों को भी हो."

उन्होंने आगे कहा, "हमने व्यापार और निवेश में ठोस नतीजों पर भी फोकस किया और इनोवेशन, सुरक्षित टेक्नोलॉजी और टैलेंट में गहरे सहयोग पर भी, जिसमें एनर्जी क्षेत्र में एकेडमिक और एक्सपर्ट एक्सचेंज शामिल हैं."

एमईए ने आगे बताया, "दोनों नेताओं ने लैंडमार्क भारत-ईयू एफटीए और भारत-ईयू संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा 2030 को अपनाने से संबंधों में आई नई तेजी का स्वागत किया. नेताओं ने खासकर डिजिटल सेक्टर में आपसी फायदे के लिए भारत-स्लोवाक संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई."

पीएम मोदी और लिकटेंस्टीन के प्रिंस की मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया, "इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिकटेंस्टीन के हेरेडिटरी प्रिंस एलोइस फिलिप मारिया के साथ मीटिंग की. उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और भारत और लिकटेंस्टीन के बीच गहरे सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए, खासकर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एआई, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसी नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो भारत-ईएफटीए टीईपीए की रफ्तार पर बन रहा है."

प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की. दोनों नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में विकास को लेकर द्विपक्षीय वार्ता की. इसके साथ ही पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनूरा ने भी द्विपक्षीय वार्ता की.
India AI Impact Summit 2026, PM Modi, PM Modi Bilateral Talks, OpenAI CEO Sam Altman, Qualcomm CEO Cristiano Amon
