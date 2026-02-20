श्रीलंका, मॉरीशस, स्लोवाकिया... PM मोदी की राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत, ग्लोबल कंपनी के CEOs से भी खास मुलाकात

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की
- पीएम ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से व्यापार, निवेश, रक्षा और डिजिटल तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की
- पीएम मोदी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से भी बातचीत की
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के अपने समकक्षों के साथ भी मिल रहे हैं और द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं. पीएम मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम और लिकटेंस्टीन के राजकुमार, एलोइस फिलिप मारिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. इसके अलावा, उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की. पीएम मोदी स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मिले.
#WATCH | दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय बैठक की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 20, 2026
साथ ही प्रधानमंत्री ने OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और क्वालकॉम के CEO और प्रेसिडेंट क्रिस्टियानो अमोन के साथ भी बैठक की और कई मुद्दों पर बात की.
#WATCH | दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 20, 2026
विदेश मंत्रालय ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की जानकारी देते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एआई इम्पैक्ट समिट के मौके पर स्लोवाक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की. उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की और व्यापार और निवेश, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा, अंतरिक्ष, एनर्जी, कल्चर और लोगों के बीच लिंकेज जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की."
#WATCH | दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 20, 2026
उन्होंने आगे कहा, "हमने व्यापार और निवेश में ठोस नतीजों पर भी फोकस किया और इनोवेशन, सुरक्षित टेक्नोलॉजी और टैलेंट में गहरे सहयोग पर भी, जिसमें एनर्जी क्षेत्र में एकेडमिक और एक्सपर्ट एक्सचेंज शामिल हैं."
एमईए ने आगे बताया, "दोनों नेताओं ने लैंडमार्क भारत-ईयू एफटीए और भारत-ईयू संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा 2030 को अपनाने से संबंधों में आई नई तेजी का स्वागत किया. नेताओं ने खासकर डिजिटल सेक्टर में आपसी फायदे के लिए भारत-स्लोवाक संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई."
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिकटेंस्टीन के प्रिंस एलोइस के साथ द्विपक्षीय बैठक की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 20, 2026
पीएम मोदी और लिकटेंस्टीन के प्रिंस की मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया, "इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिकटेंस्टीन के हेरेडिटरी प्रिंस एलोइस फिलिप मारिया के साथ मीटिंग की. उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और भारत और लिकटेंस्टीन के बीच गहरे सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए, खासकर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एआई, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसी नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो भारत-ईएफटीए टीईपीए की रफ्तार पर बन रहा है."
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UN सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 20, 2026
#WATCH | दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय बैठक की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 20, 2026
