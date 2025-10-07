नए भारत की नई तस्वीर... कितना भव्य है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? इनसाइड Pics से समझें खासियत

Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) बनकर तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का 8 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे. यह सिर्फ मुंबई और पूरे पश्चिमी भारत की हवाई यात्रा के लिए एक बड़ी राहत और बूस्ट नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का एक ज़बरदस्त प्रतीक भी है. नवी मुंबई में, उल्वे के पास, लगभग 2,866 एकड़ में फैला यह एयरपोर्ट महज़ एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि वो बड़ी हकीकत है जिसका सपना मुंबईवासी बीते 25 सालों से देख रहे थे. यह है भारत का सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो अब हकीकत बन चुका है. एक एयरपोर्ट कितना भव्य बना है, इसकी बानगी यहां की इनसाइड तस्वीरों से समझिए.

मुंबई के ट्रैफिक का बोझ होगा आधा: क्यों चाहिए था 'ग्लोबल गेटवे'?

दशकों से मुंबई की पहचान रहा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) अपनी क्षमता की अधिकतम सीमा को छू चुका है. यात्रियों का बोझ, फ्लाइट्स का कंजेशन और हर दिन करीब 1000 उड़ानें—यह इसकी डिज़ाइन क्षमता से कहीं ज़्यादा है. CSMIA के दो रनवे हैं, लेकिन उनका इंटरसेक्शन ऑपरेशन्स को केवल एक रनवे तक सीमित कर देता है, यही वजह है कि विमानों को उतरने के लिए कई बार हवा में चक्कर काटने पड़ते हैं!

लेकिन अब इंतज़ार खत्म! मुंबई का CSMIA पहले की तरह ही चलता रहेगा, लेकिन नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुरू होते ही मुंबई महानगर क्षेत्र में दो-दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएँगे, जिससे समय के साथ एयर-ट्रैफ़िक का दबाव आधा हो जाएगा!

NMIA की क्षमता और ताकत

NMIA पहले चरण में सालाना 2 करोड़ यात्री संभालने की क्षमता के साथ तैयार हुआ है, और अंतिम चरण में इसकी क्षमता 9 करोड़ यात्री की तक पहुंचने का अनुमान है. दोनों एयरपोर्ट मिलकर मुंबई की यात्री क्षमता को 14.5 करोड़ तक पहुंचा देंगे. सिर्फ यात्री ही नहीं, यह सालाना 3.25 MMTA (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) कार्गो भी संभालेगा, जो इसे एशिया का एक शक्तिशाली व्यापार केंद्र बनाएगा.

लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे चुनिंदा शहरों की फेहरिस्त में शामिल होगा मुंबई

इसमें दो समानांतर 3700 मीटर लंबे रनवे होंगे, जो ऐसी आधुनिक प्रणालियों से लैस होंगे कि कम विज़िबिलिटी में भी उड़ानें – रुकेंगे नहीं! इसे पाँच चरणों में विकसित किया जाना है और इसके उद्घाटन के करीब एक महीने के अंदर ही यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है. NMIA के शुरू होने के बाद मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे दुनिया के चुनिंदा शहरों की लीग में शामिल हो जाएगा, जहाँ दो बड़े एयरपोर्ट हैं.

आम जनता और एक्सपर्ट्स का उत्साह

ग्राउंड पर गई NDTV की टीम को लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. आम लोगों ने एक ही सुर में कहा- "ये मुंबई 2.0 है. मुंबई क्राउडेड है, नवी मुंबई एयरपोर्ट के बाद अब मुंबई शहर का भार कम होगा."

सिटी एक्सपर्ट्स भी इसे एक लैंडमार्क मोमेंट मान रहे हैं. सिटी एक्सपर्ट विशाल भार्गव ने NDTV से कहा- “बहुत एक्साइटमेंट है, लैंडमार्क मोमेंट है, बिज़नेस को ज़बदरस्त बढ़ावा मिलेगा.”

बीते चार सालों में एयरपोर्ट के काम में दिखी रफ़्तार देखते हुए एक्सपर्ट कहते हैं, “2021 में अदाणी समूह ने काम संभाला, और पिछले चार सालों में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ ये क़ाबिले तारीफ़ है, इतने बड़ी ज़मीन पर इतनी बड़ी प्लानिंग, ये इंजीनियरिंग मार्वल की तरह क्लासिफाई हो सकता है, तीन लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, दो लाख भी हो जाये तो बहुत बड़ा नम्बर है”

नाइटफ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम ज़िया ने NDTV से कहा, “तीन लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, IT पार्क, बगैर तो है ही पर बाक़ी सुविधाओं का भी सोचिए जो इनसे कनेक्टेड है, स्कूल कॉलेज सहित अन्य सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबकी वजह से जॉब बनेंगी उसमें मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होगा. “

ग्रीन एनर्जी और AI टेक्नोलॉजी से लैस भविष्य का एयरपोर्ट

NMIA में 'ग्रीन एनर्जी' और 'AI तकनीक' पर खास ज़ोर है. एयरपोर्ट अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए सौर शक्ति पर निर्भर रहेगा, जहाँ अंतिम चरण में 47 मेगावॉट सोलर पावर का लक्ष्य है. साथ ही, यह एयरपोर्ट ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) स्टोरेज सुविधा के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है.

यह एयरपोर्ट आसमान से लेकर ज़मीन तक, हर कदम पर टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल करता दिखेगा. यात्रियों का सफ़र पूरी तरह डिजिटल होगा, जिसमें AI-पावर्ड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और डिजी यात्रा जैसी तकनीकें पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस और बेहद तेज़ यात्रा अनुभव देंगी!

इस प्रोजेक्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किया गया है. 18 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी, और 2021 में प्रोजेक्ट संभालने के बाद से अडानी समूह (74%) महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी सिडको (26%) के साथ मिलकर इसका निर्माण, संचालन और प्रबंधन कर रहा है. अपने पूरे विकास के दौरान, यह एयरपोर्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3 लाख नौकरियाँ पैदा करने की क्षमता रखता है.

कनेक्टिविटी का महासंगम! : रेल, सड़क और समंदर!

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट है जो रोड, रेल और वॉटर तीनों रूटों से सीधा कनेक्टिविटी देगा! रेल, सड़क और समंदर! ट्रैफिक से बचाते हुए यात्रियों को एयरपोर्ट तक मिनटों में पहुँचाने के लिए तीनों रास्ते तैयार हो रहे हैं. शुरुआत में सड़कों का सहारा है पर जल्द ही मेट्रो और पानी से भी सीधी एंट्री मिलेगी.