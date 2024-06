VIDEO : माझी के शपथ ग्रहण में पहुंचे नवीन बाबू, मोदी ने दोनों हाथ थामकर रिश्ता बना लिया

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला था. हालांकि इससे पहले पीएम मोदी के 2 कार्यकाल के दौरान बीजेडी ने कई मौकों पर बीजेपी सरकार का साथ दिया था. कई विधेयक बीजेडी की समर्थन से पारित भी हुए थे.

#WATCH | Bhubaneswar: Prime Minister Narendra Modi speaks with former Odisha CM and BJD chief Naveen Patnaik after the swearing-in ceremony of CM Mohan Charan Majhi concludes. pic.twitter.com/7iOR8u4FfS