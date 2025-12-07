नासिक में बड़ा हादसा: श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

नासिक के सप्तश्रृंगी गड़ पर भीषण हादसा हुआ है. दर्शन के बाद लौट रहे पिंपलगांव बसवंत के 6 श्रद्धालुओं की कार 600 फीट गहरी खाई में गिर गई. हादसे में कार में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई. सभी एक ही परिवार से थे. बताया जा रहा है कि इनोवा कार (MH-15-BN0555) मंकी पॉइंट के पास घाट से लगभग 600 फीट गहरी खाई में जा गिरी.

कलवण राजस्व विभाग से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह दुखद घटना तब हुई जब कार नियंत्रण खोकर सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए खाई में जा गिरी.

मरने वालों की पहचान हुई:

कीर्ति पटेल (50)

रशिला पटेल (50)

विट्ठल पटेल (65)

लता पटेल (60)

पचन पटेल (60)

मनी बेन पटेल (70)

हादसे के बाद शवों को बाहर निकालने का काम जारी है. रात हो जाने और खाई की गहराई अधिक होने के कारण बचाव और राहत कार्य में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. हादसे की जानकारी मिलने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है.

Deeply saddened by the loss of lives due to a mishap in Nashik, Maharashtra. My thoughts are with those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover soon: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) December 7, 2025

पीएम मोदी ने लिखा, 'महाराष्ट्र के नासिक में हुए एक हादसे में हुई जान-माल की हानि से मैं बेहद दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों.'