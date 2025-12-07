विज्ञापन
विशेष लिंक

नासिक में बड़ा हादसा: श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

हादसे के बाद शवों को बाहर निकालने का काम जारी है. रात हो जाने और खाई की गहराई अधिक होने के कारण बचाव और राहत कार्य में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
नासिक में बड़ा हादसा: श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख
  • नासिक के सप्तश्रृंगी गड़ पर पिंपलगांव बसवंत के छह श्रद्धालुओं की कार लगभग 600 फीट गहरी खाई में गिर गई
  • हादसे में कार में सवार सभी छह लोग, जो एक ही परिवार के थे, की दर्दनाक मौत हो गई
  • दुर्घटना मंकी पॉइंट के पास हुई, जहां कार नियंत्रण खोकर सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए खाई में जा गिरी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

नासिक के सप्तश्रृंगी गड़ पर भीषण हादसा हुआ है. दर्शन के बाद लौट रहे पिंपलगांव बसवंत के 6 श्रद्धालुओं की कार 600 फीट गहरी खाई में गिर गई. हादसे में कार में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई. सभी एक ही परिवार से थे. बताया जा रहा है कि इनोवा कार (MH-15-BN0555) मंकी पॉइंट के पास घाट से लगभग 600 फीट गहरी खाई में जा गिरी.

कलवण राजस्व विभाग से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह दुखद घटना तब हुई जब कार नियंत्रण खोकर सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए खाई में जा गिरी.

मरने वालों की पहचान हुई:

  • कीर्ति पटेल (50)
  • रशिला पटेल (50)
  • विट्ठल पटेल (65)
  • लता पटेल (60)
  • पचन पटेल (60)
  • मनी बेन पटेल (70)

हादसे के बाद शवों को बाहर निकालने का काम जारी है. रात हो जाने और खाई की गहराई अधिक होने के कारण बचाव और राहत कार्य में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. हादसे की जानकारी मिलने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है.

पीएम मोदी ने लिखा, 'महाराष्ट्र के नासिक में हुए एक हादसे में हुई जान-माल की हानि से मैं बेहद दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nashik Accident, Nashik Innova Accident, Nashik Car Accident, Pm Modi Tweet On Nashik Accident, Pm Modi Tweet
Get App for Better Experience
Install Now