शिवसेना शिंदे गुट की पूर्व विधायक निर्मला गावित को घर के बाहर रौंदकर भागी कार, ICU में भर्ती

Maharashtra News: हादसे का वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया है.पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि ये महज एक हादसा है या फिर जानबूझकर की गई घटना.

  • पूर्व शिवसेना विधायक निर्मला गावित को नासिक में एक कार ने टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.
  • निर्मला गावित को तुरंत एक निजी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
  • निर्मला गावित पूर्व केंद्रीय मंत्री माणिकराव गावित की बेटी हैं और शिवसेना (शिंदे) की नेता हैं.
मुंबई:

शिवसेना शिंदे गुट की पूर्व विधायक निर्मला गावित सोमवार शाम एक बड़े हादसे का शिकार हो गईं. पूर्व विधायक शाम के समय अपने पोते के साथ घर के बाहर टहल रही थीं तभी पीछे से आ रही कार ने उनको जोरदार टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया. इस हादसे में निर्मला गावित गंभीर रूप से घायल हो गई. इलाज के लिए तुरंत उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल वह ICU में भर्ती हैं.

पूर्व शिवसेना विधायक को कार से उड़ाया

पूर्व विधायक को कार से टक्कर मारने की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. नासिक के अंबड पुलिस थाने में इस घटना के खलाफ मामला दर्ज कराया गया है. आरोपी की तलाश की जा रही है. घटना का सीसीटीवी डरा देने वाला है. एक कार शिवसेना नेता को रौंदती हुई आगे निकल गई. वह बुरी तरह चीखती रहीं लेकिन कार सवार ने एक न सुनी और न ही उसने ये देखने की जहमत उठाई कि जिस महिला को उसने टक्कर मारी है उसका क्या हुआ होगा.

ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर मारी टक्कर

हादसे का वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया है. हालांकि पहली नजर में वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस जांच के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि ये महज एक हादसा है या फिर जानबूझकर की गई घटना.

केंद्रीय मंत्री रहे माणिकराव गावित की बेटी हैं निर्मला

बता दें कि निर्मला गावित महाराष्ट्र के इगतपुरी से विधायक रह चुकीं हैं. वह पूर्व केंद्रीय मंत्री माणिकराव गावित की बेटी हैं और दो बार विधायक रह चुकी हैं. साल 2019 में वह कांग्रेस छोड़कर उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल हुई थीं. लेकिन 28 मई 2025 को उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया था. उस दौरान उन्होंने कहा था कि हमारे नेता बदल गए हैं लेकिन पार्टी वही है. निर्मला गावित अकेली शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल नहीं हुई थीं. उनके साथ 1 लाख महिला कार्यकर्ताओं ने भी शिवसेना का दामन थामा था.

