विज्ञापन
विशेष लिंक

इतने बारूद से तो थर्रा जाता पूरा इलाका, नासिक में मिला जिलेटिन और डेटोनेटर का जखीरा

पुलिस ने 6,125 जिलेटिन छड़ें, 2,200 डेटोनेटर, और 150 मीटर डी.एफ. तार जब्त किए. इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
इतने बारूद से तो थर्रा जाता पूरा इलाका, नासिक में मिला जिलेटिन और डेटोनेटर का जखीरा
  • नासिक के सरुल शिवर गांव में वाडीवरहे थाना पुलिस ने बिना अनुमति के विस्फोटक सामग्री जब्त की।
  • छापेमारी में 6 हजार एक सौ पच्चीस जिलेटिन छड़ें, दो हजार दो सौ डेटोनेटर, और एक सौ 50 मीटर डीएफ तार बरामद हुए.
  • इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारतीय विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नासिक:

महाराष्ट्र के नासिक जिले के सरुल शिवर गांव में वाडीवरहे थाना पुलिस ने बिना अनुमति रखे गए विस्फोटकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6,125 जिलेटिन छड़ें, 2,200 डेटोनेटर, और 150 मीटर डी.एफ. तार जब्त किए. इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि सरुल शिवर में खनन के लिए विस्फोटक सप्लाई करने वाली एक कंपनी से जुड़े लोग अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री जमा कर रहे हैं. छापेमारी में 49 डिब्बों में अमोनियम नाइट्रेट युक्त 6,125 जिलेटिन छड़ें और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई. ये विस्फोटक खनन साइट के ऑफिस और आरोपियों के घरों के पीछे टिनशेड में लापरवाही से रखे गए थे, जिसके लिए कोई अनुमति नहीं थी.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास विस्फोटकों के भंडारण और उपयोग का कोई लिखित ब्योरा नहीं था, जो सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा था. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह छापेमारी की गई, जिसके बाद वाडीवरहे पुलिस स्टेशन में सात आरोपियों के खिलाफ भारतीय विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया.

जांच में पता चला कि ये विस्फोटक स्थानीय खदानों में खनन के लिए उपयोग किए जाते थे, लेकिन इन्हें बिना उचित अनुमति और सुरक्षा मानकों के रखा गया था. पुलिस ने जब्त सामग्री को सुरक्षित कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sarul Shivar Village, Explosives Seized, Gelatin Sticks, Detonators
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com