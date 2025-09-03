इतने बारूद से तो थर्रा जाता पूरा इलाका, नासिक में मिला जिलेटिन और डेटोनेटर का जखीरा

महाराष्ट्र के नासिक जिले के सरुल शिवर गांव में वाडीवरहे थाना पुलिस ने बिना अनुमति रखे गए विस्फोटकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6,125 जिलेटिन छड़ें, 2,200 डेटोनेटर, और 150 मीटर डी.एफ. तार जब्त किए. इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि सरुल शिवर में खनन के लिए विस्फोटक सप्लाई करने वाली एक कंपनी से जुड़े लोग अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री जमा कर रहे हैं. छापेमारी में 49 डिब्बों में अमोनियम नाइट्रेट युक्त 6,125 जिलेटिन छड़ें और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई. ये विस्फोटक खनन साइट के ऑफिस और आरोपियों के घरों के पीछे टिनशेड में लापरवाही से रखे गए थे, जिसके लिए कोई अनुमति नहीं थी.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास विस्फोटकों के भंडारण और उपयोग का कोई लिखित ब्योरा नहीं था, जो सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा था. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह छापेमारी की गई, जिसके बाद वाडीवरहे पुलिस स्टेशन में सात आरोपियों के खिलाफ भारतीय विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया.

जांच में पता चला कि ये विस्फोटक स्थानीय खदानों में खनन के लिए उपयोग किए जाते थे, लेकिन इन्हें बिना उचित अनुमति और सुरक्षा मानकों के रखा गया था. पुलिस ने जब्त सामग्री को सुरक्षित कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.