महिला डॉक्टर की हत्या: प्रदर्शकारियों ने गाड़ियों को निशाना बनाया, अस्पताल में भी तोड़फोड़ की

कोलकाता के एक अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में पूरे पश्चिम बंगाल में हजारों की संख्या में महिलाओं ने बुधवार आधी रात को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. कोलकाता के कई स्थानों सहित राज्य के छोटे शहरों और बड़े शहरों के प्रमुख इलाकों में विरोध प्रदर्शन रात 11:55 बजे शुरू हुआ. इस दौरान कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न शहरों में हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरीं. प्रदर्शनकारी ‘‘हमें न्याय चाहिए'' के नारे लगा रही थीं. हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई.

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के दृश्य जहां प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और पुलिस के बीच झड़प हुई.प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या के विरोध में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था. यह स्पष्ट नहीं है कि आधी रात को हुई हिंसा के पीछे भीड़ में कौन लोग शामिल थे. फिलहाल पुलिस को तैनात कर दिया गया है.

#WATCH | Visuals from RG Kar Medical College and Hospital where a scuffle broke out between the protesting doctors and police.



A protest was being held by the doctors in the campus of RG Kar Medical College and Hospital against the rape-murder of the trainee doctor pic.twitter.com/iEtxvwCsjd