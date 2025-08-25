'जेल जाकर UAPA में बंद कैदियों की दुर्दशा देखें CM अब्दुल्ला', महबूबा मुफ्ती ने निकाला विरोध प्रदर्शन

Mehbooba Mufti Protest: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने UAPA के खिलाफ अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने UAPA कानून के तहत जेल में बंद कैदियों की रिहाई की मांग की. साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला से भी कैदियों की दुर्दशा देखने की बात कही. उन्होंने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल उन जेलों का दौरा करे, जहां कश्मीरी कैदी बंद हैं.

सीएम अब्दुल्ला को महबूबा की सलाह

महबूबा मुफ्ती ने ये भी मांग की है कि सीएम अब्दुल्ला को इन कैदियों का मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी उठाना चाहिए. पूर्व सीएम महबूबा ने कहा, ‘उमर को एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल देश के उन विभिन्न जेलों में ले जाना चाहिए, जहां जम्मू-कश्मीर के कैदी बंद हैं और उनकी दुर्दशा का पता लगाना चाहिए. हम भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनना चाहेंगे.' उन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ले जाने में कोई समस्या है, तो उन्हें अपने मंत्रियों की एक टीम को वहां ले जाना चाहिए.

कश्मीर की जेलों में लाए जाएं कैदी

महबूबा ने आगे कहा, ‘मैं उमर को बताना चाहती हूं कि हम विपक्ष में हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं. मैं सच कह रही हूं कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, बल्कि यह जेलों में बंद लोगों के बारे में है.' महबूबा ने उमर अब्दुल्ला से कहा कि गृहमंत्री अमित शाह से कहिए कि वह जम्मू-कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद कैदियों को जम्मू-कश्मीर की जेलों में ले आएं. उन्होंने कहा, ‘शब्बीर शाह और आमिर जमात-ए-इस्लामी गंभीर रूप से बीमार हैं. वे वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन उनके परिवारों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बाकी लोगों का क्या? उनमें से कुछ को अभी तक सजा नहीं हुई है.'

सीएम अब्दुल्ला ने दिया जवाब

पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'हम सभी इस मुद्दे पर चिंतित हैं, लेकिन श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा. सुरक्षा संबंधी फैसले दिल्ली में गृह मंत्रालय की तरफ से लिए जाते हैं. उन्हें दिल्ली जाना चाहिए, गृह मंत्री से मिलना चाहिए और उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए. हमने भी ऐसा ही किया था, अगर वो यहां प्रदर्शन करना चाहती हैं तो वह कर सकती हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है".