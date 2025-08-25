युवा अपने हक के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं और सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है: सौरभ भारद्वाज

दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिस के लाठीचार्ज की सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं तमाम वीडियो को साझा कर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमले किए. आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत कई बड़े नेताओं ने इसे भाजपा सरकार की तानाशाही और गुंडागर्दी बताया. आम आदमी पार्टी ने SSC छात्रों के साथ खड़े होने और उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

जब चाहे कोई भी कानून बदल दिया जाता है: केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा, "भाजपा की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए. SSC परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे. उनकी आवाज सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसा दी गईं. सोचिए... जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थीं, आज उन पर चोटों के निशान हैं. मीडिया के लोगों को भी खबर कवर करने से रोका गया. देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है. बीजेपी से सवाल पूछने वालों पर लाठीचार्ज कराके उनकी आवाज़ दबा दी जाती है. किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है, जब चाहे कोई भी कानून बदल दिया जाता है. जो बीजेपी को वोट ना दे तो उसका वोट काट दिया जाता है. बीजेपी ने लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का मजाक बना कर रख दिया है.

दिल्ली पुलिस ने प्रजातंत्र को कलंकित करने वाला कृत्य किया: सौरभ भारद्वाज

उधर, आप पार्टी के मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा, "दिल्ली में कई हफ्तों से चल रहा SSC स्टूडेंट्स का प्रदर्शन रविवार को रामलीला मैदान पर हो रहा था. कई हफ्तों से SSC छात्र और उनके टीचर अपनी आवाज उठा रहे हैं. वहां कुछ छात्र और उनके शिक्षक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. इनमें छोटी-छोटी लड़कियां, नौजवान लड़के और टीचर शामिल थे. लेकिन केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस ने बेहद शर्मनाक और प्रजातंत्र को कलंकित करने वाला कृत्य किया. पुलिस ने पहले टेंट की लाइट काट दी, अंधेरा कर दिया, ताकि अंधेरे में बच्चों पर हमला किया जाए और कोई वीडियो न बन पाए. इसके बाद सादे कपड़ों में पुलिसवालों ने छात्रों के साथ बर्बरता की, मारा- पीटा. बच्चों ने अपने फोन की लाइट जलाकर वीडियो रिकॉर्ड किए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

यह कोई छोटी-मोटी चीटिंग नहीं: सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "मां-बाप अपने बच्चों को 12 साल स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि बच्चा पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लर्क, स्टेनो या एसएससी पास करके छोटी-मोटी सरकारी नौकरी पा लें. लोग गांव-कस्बों में अपनी सारी पूंजी ट्यूशन और कोचिंग में लगा देते हैं. बच्चे 12वीं पास करने के बाद 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, नीट की परीक्षा देते हैं और पता चलता है कि नीट में संगठित धांधली हो रही है. यह कोई छोटी-मोटी चीटिंग नहीं, बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार है. नालायक लोग डॉक्टर बनाए जा रहे हैं और लायक लोग बाहर कर दिए जा रहे हैं.

'देश का युवा सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रहा'

दिल्ली प्रदेश संयोजक ने कहा, "SSC परीक्षाओं में भी यही हो रहा है. दो-चार साल से मेहनत करने वाले बच्चे बर्बाद होकर घर बैठे हैं और जिन्होंने पैसे देकर सांठगांठ की, वे बाबू और अफसर बन रहे हैं. देश का युवा सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रहा है, और भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस उन्हें डंडों-लाठियों से पीट रही है. यह बेहद शर्मनाक है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "पिछले 10-11 साल में कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा, जो दिल्ली पुलिस से न पिटा हो. जीएसटी के खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतरे, उन्हें पीटा गया. डॉक्टरों ने कानून के खिलाफ आंदोलन किया, वे पिटे. छात्रों के कई आंदोलन हुए, वे पिटे. फौजियों ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) की मांग की, वे जंतर-मंतर पर पिटे. वकीलों ने हड़ताल की, वे पिटे. कुत्ता प्रेमी, जो अंग्रेजी बोलते हैं और भाजपा को वोट देते हैं, वे भी पिटे. गरीबों की तो झुग्गियां तोड़ी जाती हैं, रेहड़ी-पटरी हटाई जाती है और वे भी पिटते हैं."

'हम तो मंत्री रहते सड़क पर घसीटे गए'

दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा, "यहां तक कि आचार्य भिक्षु अस्पताल के डॉक्टर, जो सोचते थे कि भाजपा के विधायक से अंग्रेजी में बात हो जाएगी, वे भी पिटे और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई. पत्रकार भी नहीं बचे. जहां मौका मिला, पुलिस ने उन्हें भी पीटा. आप नेता भी कई बार पिटे. मार्शल भी पिटे, हम तो मंत्री रहते सड़क पर घसीटे गए."

'एक भी स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक नहीं की'

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "आज जो लोग चादर तानकर सो रहे हैं, वे समझ लें कि सबका नंबर आएगा. बीजेपी ने 1 अप्रैल 2025 से प्राइवेट स्कूलों की फीस 30-80 फीसद बढ़ाकर मिडिल क्लास को तोहफा दिया. एक भी स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई. एक भी स्कूल की फीस रोल बैक नहीं हुई. शिक्षा मंत्री आशीष सूद की टाउन हॉल में पेरेंट्स ने सवाल पूछे, तो उन्हें धमकाया गया. मंत्री सूद बोले, “मैंने टेंट लगाया, खाना खिलाया, तो मैं सुनाऊंगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा.” यह तानाशाही है. तानाशाही आने वाली नहीं है, बल्कि यही तानाशाही है. सबकी आवाज दबाई जा रही है. आम आदमी पार्टी SSC छात्रों के साथ हैं और उनकी हरसंभव मदद करेगी."

वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा, "दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा की ‘लाठी-लीला'. SSC के छात्रों और शिक्षकों पर बेरहमी से लाठियाँ चलवाईं, उन्हें पकड़-पकड़ कर घसीटा. रोजगार देने में सबसे पीछे, लेकिन युवाओं पर लाठियाँ बांटने में मोदी सरकार नंबर 1 है."

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक्स पर कहा, "दिल्ली के रामलीला मैदान में SSC के छात्रों और शिक्षकों पर बीजेपी सरकार ने पुलिस के डंडे बरसवाए. सवाल पूछने वाले युवाओं को सुना नहीं गया, बल्कि उन्हें जमीन पर घसीट-घसीट कर पीटा गया. ये गुंदागर्दी बताती है कि देश में लोकतंत्र की जगह बीजेपी का दमन-तंत्र चल रहा है. सवाल पूछने वालों की आवाज ही कुचल दी जाती है. देश में बीजेपी की खुली तानाशाही चल रही है."