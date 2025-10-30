विज्ञापन
विशेष लिंक

बचा लो.. शीशे के अंदर से हाथ हिलाते बच्चे, मुंबई के पवई में आज इस तस्वीर ने तो डरा दिया!

मुंबई के पवई में आज एक शख्‍स ने कुछ बच्‍चों को बंधक बना लिया. बच्‍चों ने खुद के मुश्किल में होने की सूचना इशारों के जरिए दी. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी शख्‍स को हिरासत में ले लिया.

Read Time: 2 mins
Share
बचा लो.. शीशे के अंदर से हाथ हिलाते बच्चे, मुंबई के पवई में आज इस तस्वीर ने तो डरा दिया!
  • मुंबई के पवई में रोहित आर्या नामक व्यक्ति ने कुछ बच्चों को बंधक बना लिया, जिससे हड़कंप मच गया.
  • बच्चों ने शीशे के अंदर से हाथ हिलाकर अपने मुश्किल में होने का संकेत दिया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई.
  • आरोपी ने एक वीडियो जारी कर अपनी मांगें नैतिक बताई और कहा कि वह न आतंकवादी है और न उसकी पैसों की मांग है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई :

शीशे के अंदर से बच्चे हाथ हिलाकर खुद को बचाने की अपील कर रहे थे. मुंबई के पवई में आज आई ये तस्वीर डराने वाली थी. शीशे के अंदर बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था. रोहित आर्या नामक शख्स ने कुल 17 बच्चों को बंधक बनाया था. जैसे ही बच्चों ने अपने इशारों से खुद को मुसीबत में आने का संकेत दिया पुलिस हरकत में आ गई. तबतक बच्चों के माता-पिता को भी इसकी जानकारी मिल चुकी थी. हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल था. किसी को ये जानकारी नहीं थी कि अंदर कितने लोग थे. रोहित आर्या की हरकत ने वहां मौजूद बच्चों को डरा दिया था. एक वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए आए बच्चों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ कोई सिरफिरा ऐसी हरकत करेगा. 

सिरफिरे ने एक वीडियो जारी कर पुलिस से अपनी मांग बताई. उसने कहा कि वो कुछ लोगों से बात करना चाहता है. उसने कहा कि उसकी मांगें नैतिक है. रोहित ने कहा कि न तो वह आतंकवादी है और न ही इसे पैसों की डिमांड है. रोहित ने कहा कि उसने प्लान के तहत बच्चों को बंधक बनाया है.

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं लोग

यह वीडियो आरोपी को पुलिस हिरासत में लिए जाने से पहले का बताया जा रहा है. उधर, आरोपी को हिरासत में लेने के बाद लोग पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं.

एक शख्‍स ने कहा कि पुलिस ने अच्‍छा काम किया. आरोपी ने इतने बच्‍चों को बंधक बनाना और मुंबई पुलिस ने बहुत ही तेजी से कार्रवाई करते हुए उन्‍हें छुड़वा लिया.  

आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं!

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बच्‍चों को बंधक बनाने वाले शख्‍स की मानिसक स्थिति ठीक नहीं थी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी जगह पर उस शख्‍स की उपस्थिति क्‍यों थी, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है. साथ ही सवाल किया जा रहा है कि आखिर आरोपी आरए स्‍टूडियो मे कैसे पहुंचा और उसका मकसद क्‍या था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Kidnapping, Children Hostage, RA Studio Incident
Get App for Better Experience
Install Now