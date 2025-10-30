बचा लो.. शीशे के अंदर से हाथ हिलाते बच्चे, मुंबई के पवई में आज इस तस्वीर ने तो डरा दिया!

शीशे के अंदर से बच्चे हाथ हिलाकर खुद को बचाने की अपील कर रहे थे. मुंबई के पवई में आज आई ये तस्वीर डराने वाली थी. शीशे के अंदर बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था. रोहित आर्या नामक शख्स ने कुल 17 बच्चों को बंधक बनाया था. जैसे ही बच्चों ने अपने इशारों से खुद को मुसीबत में आने का संकेत दिया पुलिस हरकत में आ गई. तबतक बच्चों के माता-पिता को भी इसकी जानकारी मिल चुकी थी. हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल था. किसी को ये जानकारी नहीं थी कि अंदर कितने लोग थे. रोहित आर्या की हरकत ने वहां मौजूद बच्चों को डरा दिया था. एक वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए आए बच्चों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ कोई सिरफिरा ऐसी हरकत करेगा.

सिरफिरे ने एक वीडियो जारी कर पुलिस से अपनी मांग बताई. उसने कहा कि वो कुछ लोगों से बात करना चाहता है. उसने कहा कि उसकी मांगें नैतिक है. रोहित ने कहा कि न तो वह आतंकवादी है और न ही इसे पैसों की डिमांड है. रोहित ने कहा कि उसने प्लान के तहत बच्चों को बंधक बनाया है.

पुलिस की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं लोग

यह वीडियो आरोपी को पुलिस हिरासत में लिए जाने से पहले का बताया जा रहा है. उधर, आरोपी को हिरासत में लेने के बाद लोग पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं.

एक शख्‍स ने कहा कि पुलिस ने अच्‍छा काम किया. आरोपी ने इतने बच्‍चों को बंधक बनाना और मुंबई पुलिस ने बहुत ही तेजी से कार्रवाई करते हुए उन्‍हें छुड़वा लिया.

आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं!

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बच्‍चों को बंधक बनाने वाले शख्‍स की मानिसक स्थिति ठीक नहीं थी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी जगह पर उस शख्‍स की उपस्थिति क्‍यों थी, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है. साथ ही सवाल किया जा रहा है कि आखिर आरोपी आरए स्‍टूडियो मे कैसे पहुंचा और उसका मकसद क्‍या था.